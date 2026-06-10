Argentina vence 3-0 a Islandia con gol de Messi en amistoso previo al Mundial

La selección de Argentina venció este martes por 3-0 a Islandia, con un gol de su máxima figura Lionel Messi, en el último amistoso de preparación para el Mundial 2026, en el que la Albiceleste buscará retener la corona obtenida en Catar 2022.

Valentín Barco (8'), Lionel Messi (72', de penal) y Thiago Almada (86') anotaron los goles para el triunfo de la selección sudamericana, que en Alabama cosechó un triunfo en un partido en el que el DT Lionel Scaloni hizo numerosos cambios para probar jugadores.

La novedad en el conjunto argentino fue el ingreso de Messi, que había faltado al amistoso previo contra Honduras por una dolencia, de la que se recuperó e ingresó a los 70 minutos para sumar algo de ritmo con miras al debut del 16 de junio contra Argelia.