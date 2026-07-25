El pueblo de EE.UU. que tiene una sola habitante: es alcaldesa, bibliotecaria y atiende el único bar

El remoto pueblo estadounidense de Monowi, situado en Nebraska, cuenta actualmente con una sola habitante. Ella es Elsie Eiler, de 91 años, quien ejerce como alcaldesa y bibliotecaria, y atiende el único bar abierto de la localidad.

Monowi, Nebraska: cómo vive Elsie Eiler, la única residente del pueblo

Monowi se ubica en la región norte de Nebraska, a ocho kilómetros de la frontera con Dakota del Sur. Según un informe de la BBC, Eiler es su única residente y se desempeña en los cargos de alcaldesa, bibliotecaria y encargada de la taberna local.

Cada año convoca elecciones municipales, coloca un cartel en su propio bar y vota por sí misma para mantenerse en el puesto. Sus días se reparten entre la atención de los visitantes en su taberna y las tareas administrativas del municipio.

Su bar funciona como punto de encuentro para vecinos de la región, viajeros y turistas. Ella les prepara hamburguesas y sirve bebidas frías, mientras gestiona los pedidos cotidianos del negocio.

Además, la mujer administra personalmente las licencias comerciales que exigen las normativas estatales. Según dijo, cada temporada firma los documentos oficiales en su doble rol de autoridad municipal y contribuyente única.

“Cuando solicito mis licencias de venta de alcohol y tabaco al estado cada año, las envían a la secretaria del pueblo, que soy yo”, contó. Luego, agregó: “Así que las recibo como secretaria, las firmo como funcionaria y me las entrego a mí misma como dueña del bar”.

Por qué Monowi tiene el récord Guinness como el pueblo con menor población

El censo de 2010 registró a Monowi con una sola residente. Aunque la publicación de 2020 mostró dos habitantes por ajustes de privacidad estadística, Eiler sigue siendo la única persona que vive allí. Por esa particularidad, Guinness World Records reconoció a Monowi como el pueblo con menor población en todo EE.UU.

Vista aérea de Monowi, la única localidad de Estados Unidos con una sola habitante Captura de pantalla de YouTube Kara and Nate

Con su administración local, la mujer recauda anualmente 500 dólares en impuestos para financiar el funcionamiento básico del pueblo. Ese presupuesto municipal permite mantener encendidas las farolas públicas.

La historia de Eiler atrae frecuentemente a viajeros curiosos procedentes de diversas partes del mundo. Incluso llegan turistas de los 50 estados del país norteamericano y otras nacionalidades interesados en conocer la localidad.

Quién es Elsie Eiler y cómo quedó como la única habitante de Monowi

Según contó en su entrevista con BBC, Elsie Eiler creció en una granja cercana y conoció a su esposo Rudy durante la infancia en la escuela rural de la localidad. Tras mudarse brevemente a Kansas City para trabajar en una aerolínea, regresó a su hogar para casarse y criar a sus dos hijos.

La población disminuyó drásticamente durante las décadas siguientes debido al colapso de las economías rurales en la región. Tras el fallecimiento de su esposo en 2004, la mujer quedó como la única residente del asentamiento.

Así se ve la librería, que también administra Elsie en Monowi @visit531nebraska - @visit531nebraska

El recuerdo de su difunto marido perdura a través de la biblioteca comunitaria, instalada con su colección personal de libros. Aquel espacio cultural conserva miles de ejemplares y permanece abierto al público.