Argentina vence 3-1 a Suiza y jugará las semifinales del Mundial contra Inglaterra

Con dos agónicos goles en la prórroga, Argentina derrotó este sábado 3-1 a Suiza en Kansas City y se metió en las semifinales del Mundial 2026, en las que vivirá un duelo de alta tensión contra Inglaterra.

Julián Álvarez, con un espectacular disparo en el minuto 112, rompió el empate 1-1 con el que se había llegado al tiempo extra y Lautaro Martínez terminó de noquear en el 120+1 a una Suiza que jugaba con un futbolista menos desde el minuto 72.

Argentina, abonada al sufrimiento en este Mundial, disputará el miércoles las semifinales del Mundial contra Inglaterra, un día después de que Francia y España choquen en la otra llave.