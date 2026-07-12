Patriot Passport: cómo obtener el nuevo pasaporte americano que es único en seguridad y diseño

En conmemoración por los 250 años de Estados Unidos, el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) creó un pasaporte americano especial, con un diseño único y herramientas de seguridad particulares. El documento se expedirá a partir de este lunes 6 de julio hasta agotar existencias, y para obtenerlo es necesario realizar ciertos pasos.

El anuncio del nuevo Patriot Passport americano que es único en seguridad y diseño

A través de un comunicado, el DOS informó la creación del nuevo pasaporte, y destacó que cuenta con ilustraciones personalizadas e imágenes de alta calidad en el anverso, el reverso y la cubierta interior. Además, según las autoridades, las actualizaciones en seguridad lo convierten en “el documento de identidad y de viaje más seguro del mundo".

Las personas no recibirán el nuevo pasaporte si lo solicitan en línea, según la información del DOS Unsplash

El documento conmemorativo especial se expedirá en la Agencia de Pasaportes de Washington, D.C., a partir del 6 de julio de 2026. Los ciudadanos estadounidenses que deseen obtener el documento pueden programar una cita presencial en la ubicación mencionada o solicitarlo en uno de los eventos especiales de aceptación.

Asimismo, los pedidos deben realizarse mediante los formularios establecidos por el DOS, el DS-82 o el DS-11, según los requisitos que cumpla cada solicitante. El anuncio también remarca que las personas no recibirán el Patriot Passport si:

Lo solicitan en línea

Envían su solicitud por correo

Solicitan su pasaporte en una embajada o consulado de Estados Unidos en el extranjero.

Solicitan el pasaporte en persona durante el horario habitual en una agencia de pasaportes distinta a la Agencia de Pasaportes de Washington en Washington, D.C.

Piden su pasaporte en la Agencia de Pasaportes de Washington antes del 6 de julio de 2026

Cómo obtener el nuevo Patriot Passport americano que es único en seguridad y diseño

Para conseguir el nuevo pasaporte, las personas pueden hacerlo de dos maneras. En caso de solicitar una cita en la agencia, es necesario llamar al Centro Nacional de Información de Pasaportes al 1-877-487-2778 para consultar la disponibilidad de horarios, ya que no se puede realizar en línea. El DOS remarcó que, para estos casos, dispone de servicios urgentes y rutinarios.

El Patriot Passport tiene un rediseño que incluye imágenes históricas y nuevas herramientas de seguridad @WhiteHouse

La otra alternativa es acudir a uno de los eventos especiales de aceptación de pasaportes designados específicamente para este fin. Es requisito solicitar un turno, y las jornadas se realizarán en las siguientes fechas:

Sábado, 22 de agosto, de 8 a 12 hs, en la Agencia de Pasaportes de Washington

Sábado 26 de septiembre, de 8 a 12 hs, en la Agencia de Pasaportes de Washington

Las plazas son limitadas y se podrá reservar un lugar dos semanas antes de cada evento. Cuando una persona solicita su pasaporte en un evento incluido en la lista, se aplican las tarifas y los plazos de tramitación habituales, y el documento es enviado por correo.

Cómo es el nuevo pasaporte americano que lanzó EE.UU.

Presentado por Marco Rubio, secretario del DOS, el documento cuenta con elementos gráficos especiales. Según el funcionario, el propósito es reflejar de mejor manera su identidad e importancia institucional.

El nuevo aspecto fue desarrollado por el estudio de diseño que trabaja para distintas áreas del Gobierno federal y habrá más versiones en el futuro con diferentes ilustraciones y elementos gráficos.

En su interior, incluye imágenes que generan un efecto de movimiento al pasar las páginas, un recurso pensado para reforzar tanto la identidad visual como la autenticidad del pasaporte.

En esa línea, Rubio adelantó que una futura versión sumará códigos QR integrados en distintas ilustraciones del documento. Cada uno permitirá acceder a una presentación audiovisual vinculada con un episodio relevante de la historia estadounidense.

De acuerdo con lo informado por el secretario de Estado, esos contenidos se ampliarán con el tiempo e incluirán distintos acontecimientos históricos.

Por su parte, el DOS indicó que el pasaporte conmemorativo tiene 26 páginas, igual que el documento estándar. Los de gran formato tienen 50 páginas, pero utilizan el diseño existente, no el nuevo aspecto.