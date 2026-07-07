Argentina y Colombia, por el honor del fútbol sudamericano en un Mundial sin anfitriones

Ya se conocen seis de los ocho cuartofinalistas del Mundial, cinco europeos y un africano. Argentina y Colombia tratarán de salvar el honor del fútbol sudamericano sacando este martes los dos boletos que restan.

El vigente campeón será el primero en intentarlo. La Albiceleste se enfrentará en Atlanta al Egipto de Mohamed Salah (16.00 GMT) con el objetivo de sacudirse la "Messidependencia" que arrastra desde el inicio del torneo.

En su sexto Mundial, Lionel Messi ha anotado siete de los 11 goles de Argentina en el torneo y lidera la tabla de goleo, empatado con Kylian Mbappé y Erling Haaland.

Pero cuando la pelota no pasa por las botas de su capitán, la Albiceleste exhibe un fútbol excesivamente estático y predecible, sin darle intención ni sentido a la posesión, sin la frescura y el dinamismo que ofreció en Catar 2022, cuando ganó el título.

Ahora parece acomodada a la espera de la aparición del 10, que por ahora no ha faltado a la cita. ¿Pero qué pasará cuándo Messi, a sus 39 años, no esté tan inspirado?

- Messi busca socio -

Seguramente Egipto no sea el rival más potente al que podría haberse enfrentado el equipo de Lionel Scaloni, pero ya quedó demostrado en la ronda anterior aquel dicho del fútbol tan manido de "no hay enemigo pequeño": victoria por 3-2 en la prórroga ante la modesta Cabo Verde.

El DT necesita que aparezcan en este tramo del torneo sus delanteros si el próximo 19 de julio quiere levantar de nuevo el trofeo. Lautaro Martínez ha marcado un gol, de penal, y Julián Álvarez no se ha estrenado, quizás descentrado por no haber resuelto su futuro.

En Vancouver, en lo que será el último partido del Mundial fuera de territorio estadounidense, Colombia buscará la clasificación ante Suiza (20.00 GMT).

El equipo que dirige Néstor Lorenzo llega invicto (tres victorias, un empate) y como una de las selecciones más sólidas, pero tiene un gran debe: el gol.

Los cafeteros han marcado cinco goles en cuatro partidos, menos de los que debería para intranquilidad de sus aficionados.

- Colombia necesita gol -

Con Jhon Córdoba lesionado, debería ser Luis Suárez quien asumiera, junto a Luis Díaz, el papel de goleador, pero el atacante del Sporting de Lisboa no ha cumplido por el momento con las expectativas que se habían creado entorno a él tras su gran temporada en Portugal: 28 goles y 9 asistencias en 53 partidos con la camiseta verdiblanca.

Tampoco su compañero en punta, el otro Luis, está mucho más entonado: un gol en el primer partido contra la modesta Uzbekistán en el triunfo hasta ahora más holgado (3-1) y nada más. Sin comparación con las 26 anotaciones con el Bayern en el último curso.

Colombia aspira a igualar su hasta ahora mejor resultado en un Mundial (los cuartos de final en Brasil 2014), mientras que su rival, Suiza tampoco está entre los ocho mejores desde la edición que organizó en 1954.

De avanzar Argentina y Colombia, chocarían el próximo domingo en Kansas City y asegurarían la presencia de un equipo sudamericano en semifinales.

Ahora que el Mundial se acerca a la fase decisiva y que los focos deberían iluminar sólo a la cancha, el mundo del fútbol aún está estupefacto ante la injerencia de Donald Trump, que llamó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para quejarse de la expulsión del delantero Folarin Balogun contra Bosnia en dieciseisavos.

- Adiós a los anfitriones -

La FIFA, en una decisión inédita, y cuando menos sorprendente, dejó en suspenso la sanción de un partido que conlleva una expulsión y Balogun pudo disputar el encuentro de octavos de final frente a Bélgica el lunes.

Pese a la presencia de su goleador, el Team USA cayó con estrépito (4-1) frente a una Bélgica que se cita en cuartos con España (viernes en Los Ángeles) que despidió a Cristiano Ronaldo de su último Mundial, tras imponerse a Portugal con un gol de Mikel Merino en el descuento.

Los otros cuartos ya conocidos los jugarán Francia y Marruecos (el jueves en Foxborough, afueras de Boston), del que saldrá el rival de España o Bélgica en semifinales, y Noruega e Inglaterra (el sábado en Miami).

Con la eliminación de Estados Unidos se despidieron los tres anfitriones del torneo (junto a México y Canadá) y probablemente Trump se desentienda de la competencia... hasta que el 19 de julio entregue junto a Infantino la copa al campeón.