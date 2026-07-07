Trump cita un informe que culpa a migrantes indocumentados por la suba de precios en los alquileres

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó a finales de junio un documento en el que aseguró que el precio de los alquileres comenzó a bajar gracias a que “se revirtió el incremento de la inmigración ilegal". Previamente, había culpado a los migrantes indocumentados de provocar un aumento en el mercado de viviendas.

El gobierno de Trump afirma que las políticas migratorias hicieron bajar los alquileres en EE.UU.

La Casa Blanca compartió un comunicado titulado “El presidente Trump reduce los alquileres poniendo fin al desastre de las fronteras abiertas”. En el documento, la administración sostuvo que la aplicación de las leyes de inmigración estadounidenses por parte del mandatario derivó en una disminución del precio de las viviendas.

El presidente Donald Trump culpó a los inmigrantes indocumentados por el aumento del precio de las viviendas en Estados Unidos y sostuvo que sus políticas ayudaron a volver atrás con la situación Fotomontaje realizado con IA

La Casa Blanca aseguró que los alquileres en las principales áreas metropolitanas bajaron considerablemente desde sus máximos tras la gestión de Joe Biden. Para respaldar la afirmación, citó un estudio de Apartment List que refleja que los precios de la renta a nivel nacional disminuyó un 1,2% en comparación con el año anterior.

“La razón es clara: las políticas fronterizas del presidente Trump están funcionando. La migración internacional neta se desplomó más del 50% a nivel nacional en 2025, la caída más pronunciada registrada, lo que alivió la enorme presión sobre la vivienda“, sostiene el informe.

La administración Trump indicó luego que, debido a la caída en la competencia por los inmuebles, las tasas de viviendas libres aumentaron y “los propietarios ahora se ven obligados a competir en precio”.

“Alquileres más bajos, menor presión sobre escuelas y hospitales, y mayor tranquilidad en comunidades de todo el país son el resultado directo de poner fin al desastre de fronteras abiertas de la administración anterior”, concluyó.

Las ciudades en las que disminuyeron los precios de los alquileres, según Trump

En el comunicado publicado en su página web oficial, la Casa Blanca afirmó que el precio medio del alquiler se redujo un 4,4% a nivel nacional desde los máximos de la era Biden, y agregó que en las siguientes áreas el impacto fue mayor:

Austin, Texas : -21,5%

: -21,5% Phoenix, Arizona : -13,8%

: -13,8% San Antonio, Texas : -13,5%

: -13,5% Denver, Colorado : -10,7%

: -10,7% Orlando, Florida : -10,7%

: -10,7% Atlanta, Georgia : -10,4%

: -10,4% Nashville, Tennessee : -10,2%

: -10,2% Dallas, Texas : -9,5%

: -9,5% Salt Lake City, Utah : -9,4%

: -9,4% San Diego, California: -5,7%

Según el informe publicado por Donald Trump, el precio de la vivienda se redujo un 4,4% a nivel nacional durante el último año Freepik

Asimismo, mencionó que la inmigración ilegal se redujo drásticamente en Salt Lake City (-76,5%), en San Diego (74,7%) y en Los Ángeles (70,4%).

A pesar de estos datos, el informe de Apartment List señala que el alquiler medio nacional creció un 0,4% en junio y ahora se sitúa en 1385 dólares, lo que marca el quinto aumento mensual consecutivo. Además, anticipó que es probable que los precios continúen en incremento durante uno o dos meses más.

Recientemente, la Reserva Federal de Dallas publicó un análisis en el que asocia un incremento en el flujo de trabajadores inmigrantes no autorizados equivalente al 1% del empleo inicial de una zona con el aumento de los alquileres locales en un 1,4%. Según las autoridades, se estima que estos flujos migratorios explican aproximadamente el 20% del crecimiento total del valor ocurrido entre 2021 y 2024.

Trump ya había relacionado la inmigración y el precio del alquiler durante su campaña

El discurso de Trump sobre la relación entre la inmigración ilegal y el incremento del valor del alquiler no es reciente, sino que forma parte de su retórica desde hace años. En 2024, previo a las elecciones presidenciales, el entonces candidato republicano fomentó su narrativa al asegurar que el flujo migratorio “disparó los precios”.

Según consignó Reuters, el republicano hizo esta declaración durante un mitín en septiembre de aquel año en Arizona, mientras estaba de pie frente a un cartel que decía: “Hagamos que la vivienda vuelva a ser asequible”.

Esta ocasión se sumó a afirmaciones anteriores en las que Trump sostuvo que los inmigrantes indocumentados “quitan viviendas y subsidios a los ciudadanos estadounidenses”.