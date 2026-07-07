Hora de EE.UU. de los partidos de hoy en el Mundial 2026 y quién juega octavos de final este martes 7 de julio

En una nueva jornada mundialista, este martes 7 de julio habrá dos duelos entre importantes selecciones nacionales por los octavos de final del Mundial 2026, con el objetivo de avanzar a cuartos de final. Con partidos en Atlanta, Georgia, y en Vancouver, Canadá, las emisiones se realizan tanto en inglés como en español, y los vencedores se enfrentarán entre sí el próximo fin de semana.

Horarios en EE.UU. del Mundial 2026 para Argentina vs. Egipto y Suiza vs. Colombia

Este martes 7 de julio es la última jornada de octavos de final del Mundial 2026, que ya dejó noticias relevantes el fin de semana con la eliminación de México y Brasil a manos de Inglaterra y Noruega, respectivamente. En este caso, el encargado de abrir el día es el duelo entre Argentina, campeón vigente, y Egipto, que se lleva a cabo en el Estadio Atlanta desde las 12 hs (hora del Este de EE.UU.).

Con un duro partido, Argentina avanzó a octavos de final del Mundial con goles de Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian Romero Chris Carlson - AP

Más tarde se juega el encuentro entre Colombia y Suiza, en el Estadio BC Place Vancouver, de Canadá. El duelo comienza a las 16 hs (ET), y enfrentará a dos combinados que fueron de menos a más a lo largo de sus actuaciones.

Después de esta fecha, los ganadores de cada partido disputarán los cuartos de final entre sí el sábado 11 de julio a las 21 hs (ET) en Kansas City, según el calendario oficial de la FIFA.

Dónde ver en vivo el Mundial 2026 en EE.UU.

Los dos partidos de este martes se transmiten en vivo en inglés por FOX , mientras que en español son televisados por Telemundo .

, mientras que . Además, está disponible el servicio de streaming en español de Peacock .

. En Vancouver, los fanáticos podrán acceder al Fan Festival organizado por la FIFA. Este evento se lleva a cabo en Hastings Park, ubicado en el recinto del PNE (2901 E Hastings Street). De acuerdo con la FIFA, en el corazón del recinto se encuentra el nuevo anfiteatro al aire libre del PNE, con capacidad para 10.000 personas.

Argentina vs. Cabo Verde: Los mejores momentos del partido

Para el duelo entre Argentina y Egipto por la Copa del Mundo, el evento para los fanáticos se llevará a cabo en el Parque Olímpico del Centenario , ubicado en 235 Park Ave SW, Atlanta, GA 30303.

, ubicado en 235 Park Ave SW, Atlanta, GA 30303. La venta de entradas para el Fan Fest ya está disponible, y comienza con el ingreso general gratuito, junto con las opciones de Atlanta GA+ Entry (acceso al bar y un baño privado), a un valor de entre 45 y 85 dólares, y VIP (con estaciones de comida y bebidas), entre US$225 y US$325.

Así llegan Argentina, Egipto, Colombia y Suiza a sus cruces decisivos del Mundial 2026

Los duelos de esta tarde reúnen a cuatro selecciones que tuvieron distintos obstáculos en su camino hacia los octavos de final. En fase de grupos, Argentina no tuvo mayores inconvenientes y se impuso en sus tres duelos con más de un gol de diferencia; sin embargo, en la primera ronda de eliminación sintió la presión del torneo.

En esta instancia, tuvo un duro desafío con el planteo de Cabo Verde, que se movía en bloques y defendía con los 11 jugadores en su campo. Las dificultades para generar peligro en el área rival llevaron al partido a la prórroga, en donde los dirigidos por Lionel Scaloni lograron reponerse para llevarse el triunfo por 3 a 2 con su primera señal de alerta.

Egipto, que en la primera etapa tuvo dos empates y un triunfo, enfrentó un panorama similar en 16avos frente a Australia. Después de que se mantuviera la igualdad en el complemento, se impuso por penales para avanzar a los octavos.

En su recorrido, Colombia comenzó con un triunfo por 3-1 sobre Uzbekistán y en la segunda fecha venció a la República Democrática del Congo por 1-0.

Al mando del argentino Néstor Lorenzo, el equipo tuvo su mayor desafío contra Portugal en la tercera jornada, encuentro que terminó en un empate 0-0. En dieciseisavos de final, superó por 1-0 a Ghana para obtener el boleto a la siguiente ronda.

El resumen de Colombia vs. Ghana- Con gol de Arias Colombia pasó a octavos de final

Los dirigidos por Lorenzo buscarán igualar la marca de llegar a cuartos de final, la cual alcanzaron en 2014 con una actuación destacada de James Rodríguez.

Por su parte, Suiza empató 1-1 con Qatar en el debut y venció por 4-1 a Bosnia y Herzegovina en la segunda fecha. En su último partido de la fase de grupos, superó por 2-1 a Canadá para avanzar como líder de la zona, con siete puntos.

En la primera ronda de eliminación directa, el plantel suizo venció a Argelia por 2-0. Ahora, tendrá un desafío de alto nivel con la selección sudamericana, con el objetivo de volver a los cuartos de final, instancia a la que llegó en tres ocasiones, pero que nunca pudo superar.