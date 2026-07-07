Pescado fletán y queso marrón: qué comen Haaland y sus compañeros de Noruega en pleno Mundial 2026

La selección de Noruega regresó a una Copa del Mundo después de 28 años y ya alcanzó el hito de clasificarse a los cuartos de final. El festejo del “remo vikingo” y su dieta la han convertido en uno de los grupos favoritos del torneo. Con respecto a este último punto, el fletán y el queso marrón se destacan entre los alimentos que no pueden faltar en la dieta de “Los Vikingos”.

Qué come Haaland y la selección noruega en el Mundial 2026

El fletán del Atlántico posee una trayectoria de más de 6000 años. De acuerdo con Fortune Fish & Gourmet, este pescado ocupaba un lugar privilegiado en la sociedad noruega al punto de que se han encontrado imágenes de este pez talladas en paredes de roca.

El fletán fue el único pez de agua salada invocado y adorado por los ancestros noruegos X/@QueirugaRogelio

El pescado era considerado el “más grandioso de todos los peces” y era invocado por los ancestros noruegos. En la actualidad, se consume para ocasiones especiales por su carne blanca rica en proteínas, vitaminas A, D y B12, selenio, yodo, hierro y ácidos grasos insaturados.

Con relación al queso marrón noruego (más conocido como brunost), se tiene constancia del producto desde el siglo XIV, cuando los granjeros descubrieron que, al hervir y reducir el suero durante horas, el líquido se concentraba y se transformaba en un alimento nutritivo y duradero, según consignó North Wild Kitchen.

Para el Mundial 2026, “Los Vikingos” trajeron consigo 1276 libras (580 kilogramos) de alimentos desde Noruega para mantener la dieta tradicional de los jugadores X/@salt_argentina

Para 1863, la lechera Anne Hov tuvo la idea de añadir crema al suero de leche mientras se cocía. Esta adición creó una versión mucho más cremosa, convirtiéndolo en un éxito comercial y en el “queso nacional” del país nórdico.

El pedido gastronómico de la selección de Noruega

Para el Mundial 2026, “Los Vikingos” trajeron consigo 1276 libras (580 kilogramos) de alimentos desde Noruega para mantener la dieta tradicional de los jugadores, según Forbes. Entre los productos se encuentran:

Pescado: 660 libras (300 kg) de salmón y trucha noruega, y 220 libras (100 kg) de fletán (halibut).

660 libras (300 kg) de noruega, y 220 libras (100 kg) de (halibut). Quesos: 176 libras (80 kg) de queso marrón (brunost) y 220 libras (100 kg) de queso Jarlsberg.

La selección de Noruega trajo consigo 1276 libras (580 kilogramos) de alimentos tradicionales del país nórdico Pamela Smith - FR172156 AP

Para complementar las comidas, el chef principal, Aron Espeland, confirmó que utilizan ingredientes locales de alta calidad, además de frutas, verduras, granos y otras carnes de origen estadounidense.

“Cuando los atletas compiten al más alto nivel, la constancia es fundamental”, afirmó Espeland, de acuerdo con AP.

“Los jugadores están acostumbrados a ciertos productos y sabores, y los alimentos familiares pueden contribuir tanto a la nutrición como al bienestar general durante una competición exigente”.

Cómo es la dieta de Erling Haaland

El delantero de 25 años reveló en su documental The Big Decision (2022) los detalles de su dieta para mantenerse en forma como jugador profesional.

La dieta de Haaland incluían corazón e higado ODD ANDERSEN - AFP

Sus pilares incluyen corazón e hígado, dos alimentos que representan una fuente de hierro, zinc y de proteínas magras de alto valor biológico. “Creo que comer alimentos de calidad y los más locales es lo más importante“, dijo Haaland.