Argentina y España empatan 0-0 al término del primer tiempo de la final del Mundial

Argentina y España cerraron el primer tiempo de la final del Mundial de 2026 con un empate sin goles este domingo en East Rutherford, a las afueras de Nueva York.

Bajo la observación del presidente estadounidense, Donald Trump, argentinos y españoles protagonizaron una primera parte muy disputada y de pocas acciones de gol.

Los campeones defensores no dispararon nunca al arco de Unai Simón, mientras que la Roja forzó una atajada de Emiliano "Dibu" Martínez en un tiro de Mikel Oyarzabal (38').

El lateral Marc Cucurella (42') intentó después con un remate de fuera del área que se fue ligeramente desviado del arco.

La final del Mundial más grande de la historia, realizado en tres países y en el que participaron 48 equipos, se disputa en una tarde calurosa en el MetLife Stadium, con la presencia de más de 80.000 espectadores.