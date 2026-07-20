El origen inmigrante de la esposa de JD Vance que nació en California y acaba de tener su cuarto hijo

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, anunció el nacimiento de su cuarto hijo, Alec Neel Vance, mediante una declaración conjunta en redes sociales con su esposa Usha. En el mensaje, el vicemandatario indicó que tanto el recién nacido como la madre se encuentran en buen estado de salud.

Quién es Usha Vance: origen, estudios y carrera de la segunda dama

Usha Vance, de 40 años, nació en San Diego, California, y es hija de inmigrantes provenientes de la India, según lo retomado por AP News. Desde enero de 2025 ocupa el cargo de segunda dama de EE.UU., función que desempeña junto al vicepresidente JD Vance.

La familia de JD y Usha queda integrada por Ewan, de 9 años; Vivek, de 6; Mirabel, de 4; y el recién nacido Alec Neel Vance Kenny Holston - Pool The New York Times

De acuerdo con su biografía, su formación académica incluye una licenciatura en la Universidad de Yale y una maestría en la Universidad de Cambridge, donde obtuvo una beca Gates Cambridge, uno de los programas de posgrado más prestigiosos y competitivos del mundo. Más adelante cursó la carrera de Derecho en la Facultad de Derecho de Yale, institución en la que conoció a quien más tarde sería su esposo.

Dentro de su trayectoria profesional, desarrolló una carrera como abogada litigante especializada en litigios civiles complejos y procesos de apelación. Además, trabajó como asistente jurídica del presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John G. Roberts Jr., y posteriormente para el juez Brett Kavanaugh.

Nació Alec Neel Vance, el cuarto hijo de JD y Usha Vance

“Nos complace anunciar que nuestro hijo, Alec Neel Vance, nació esta mañana”, dijo el vicepresidente en un comunicado. “Usha y el bebé están sanos y felices, y nuestros hijos están encantados de conocer a su hermanito”, señaló.

En el comunicado, Vance expresó su reconocimiento al equipo del Centro Médico Militar Walter Reed y a la Unidad Médica de la Casa Blanca por la asistencia brindada a su familia. “Les estamos profundamente agradecidos por todo lo que han hecho por nuestra familia”, agregó.

Con este nacimiento, la familia de JD y Usha queda integrada por Ewan, de 9 años; Vivek, de 6; Mirabel, de 4; y el recién nacido Alec Neel Vance. El hecho también representó un caso poco frecuente en la política estadounidense, al tratarse del primer hijo nacido de un vicepresidente en ejercicio en más de 150 años.

El comunicado de JD Vance sobre el nacimiento de su cuarto hijo X @JDVance

Qué hace Usha Vance como segunda dama de Estados Unidos

Como segunda dama, Usha Vance concentra gran parte de su agenda pública en proyectos relacionados con la promoción de la lectura entre niños y adolescentes. Una de sus principales iniciativas es el Summer Reading Challenge, un programa presentado en 2025 con el objetivo de incentivar el hábito de la lectura durante el receso escolar.

La propuesta está dirigida a estudiantes desde jardín de infantes hasta octavo grado. En la edición de este año, los participantes deben completar la lectura de doce libros entre el 1° de junio y el 4 de septiembre y registrar cada obra en una planilla oficial.

Quienes finalizan el desafío reciben un certificado personalizado, una carta firmada por la segunda dama y un señalador conmemorativo por el 250 aniversario de EE.UU. Además, cada participante puede elegir un premio y queda inscrito en el sorteo por un viaje a Washington D.C. con visita a la Casa Blanca.

Storytime y alfabetización infantil: los proyectos de Usha Vance

Además del programa de lectura, Usha Vance conduce el videopodcast Storytime with the Second Lady, donde comparte la lectura de cuentos infantiles junto a invitados. El contenido está disponible en Spotify y YouTube y forma parte de su estrategia para acercar los libros al público infantil.

Su agenda institucional también incluye la participación en actos oficiales, viajes junto al vicepresidente a bordo del Air Force Two y actividades organizadas por la Casa Blanca. Entre ellas figuran eventos vinculados al Mes de la Historia de la Mujer y otras ceremonias oficiales.