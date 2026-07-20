Un informe revela que el FBI dejaría de lado investigaciones que involucren al ICE, pero el DHS lo niega

De acuerdo con un informe periodístico, funcionarios del FBI fueron informados de que la agencia dejaría de investigar determinados incidentes relacionados con agentes migratorios. Sin embargo, poco después de que trascendiera esa información, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) negaron que exista un cambio de política y aseguraron que las tareas de control continuarán conforme a los procedimientos vigentes.

La instrucción interna que limitaría las investigaciones del FBI sobre incidentes con el ICE

Según reconstruyó The New York Times, en los últimos días responsables del FBI en distintas regiones de Estados Unidos recibieron un aviso por escrito que indicaba que la agencia dejaría de asumir determinados casos de presuntas agresiones contra agentes del DHS ocurridas durante operativos migratorios.

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Esa misma información también habría sido transmitida a algunos efectivos del organismo migratorio mediante contactos con funcionarios de la Oficina Federal de Investigaciones. La guía distribuida señalaba específicamente que el FBI dejaría de intervenir en investigaciones relacionadas con presuntas agresiones contra agentes del DHS.

Aunque esos expedientes buscan determinar si efectivamente existió un ataque contra un funcionario federal, también suelen convertirse en una fuente relevante de pruebas sobre la actuación de los propios agentes durante los operativos.

De implementarse esa modificación, la supervisión sobre el uso de la fuerza por parte de agentes migratorios se reduciría considerablemente. La publicación sostiene que el cambio llega en un contexto de crecientes cuestionamientos por varios episodios fatales protagonizados por efectivos federales durante procedimientos migratorios, incluidos dos casos ocurridos recientemente en Texas y Maine, que volvieron a colocar bajo escrutinio las tácticas empleadas por las autoridades.

El DHS y el DOJ niegan cambios en las investigaciones del FBI

Tras conocerse la información, el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional emitieron una declaración conjunta para desmentir que se haya modificado el esquema de investigaciones.

El informe alerta que, si el FBI se retira, la responsabilidad recaería en la división HSI, perteneciente al propio ICE KAYLA BARTKOWSKI - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En ese comunicado, ambas agencias afirmaron que la relación entre el DHS y el DOJ para investigar agresiones contra agentes federales “no ha cambiado” y sostuvieron que el FBI continuará investigando de acuerdo con las políticas vigentes. También remarcaron que cualquier persona que ataque a miembros de las fuerzas federales será procesada “con todo el peso de la ley”.

Pese a ese desmentido, las personas consultadas por The New York Times sostuvieron que las comunicaciones internas distribuidas entre agentes describían un escenario diferente, lo que alimentó las dudas sobre si existe una modificación en preparación o si se trató de una interpretación equivocada de las instrucciones enviadas dentro de las agencias federales.

Qué ocurriría si HSI asumiera los casos vinculados con agentes del ICE

El informe de The New York Times indica que, si el FBI dejara de intervenir en estos casos, la responsabilidad recaería principalmente en Homeland Security Investigations (HSI), una división perteneciente al propio Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

En la práctica, eso implicaría que una dependencia del organismo migratorio asumiría investigaciones sobre actuaciones de agentes de la misma estructura. Especialistas y funcionarios citados por The New York Times señalaron que este cambio podría limitar la obtención de evidencia útil para futuras investigaciones por posibles violaciones a los derechos civiles o conductas indebidas de agentes federales.

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Además, recordaron que HSI no posee jurisdicción para investigar violaciones de derechos civiles, por lo que disminuirían las posibilidades de que determinados episodios terminaran siendo analizados bajo ese enfoque.

Durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, la participación del FBI ya había sido restringida en algunos casos de alto perfil relacionados con tiroteos protagonizados por agentes del ICE.

De acuerdo con funcionarios de las fuerzas de seguridad citados en el artículo de The New York Times, la oficina federal quedó limitada a determinar si existió una agresión previa contra los agentes antes de que estos dispararan, en lugar de desarrollar investigaciones más amplias sobre posibles abusos o violaciones de derechos civiles.