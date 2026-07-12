Argentina y Suiza resolverán su duelo de cuartos en la prórroga

Argentina empató este sábado 1-1 con Suiza en los primeros 90 minutos de este duelo de cuartos de final del Mundial 2026 y se jugará la clasificación en una prórroga que disputará con un futbolista más.

La albiceleste se adelantó en Kansas City en el minuto 10 con un cabezazo de Alexis Mac Allister a tiro de esquina de Lionel Messi, que llegó a 10 asistencias en los Mundiales.

Suiza empató en el 67 por mediación de Dan Ndoye pero cinco minutos después sufrió la expulsión de Breel Embolo, que vio su segunda tarjeta amarilla por simular una caída.

El ganador de este choque enfrentará en semifinales a Inglaterra mientras la otra llave la protagonizarán Francia y España.