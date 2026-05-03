Clima en Tucson, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 4 de mayo al 8 de mayo

El pronóstico del tiempo para Tucson, Arizona, indica que el lunes 4 de mayo la temperatura rondará entre 63 y 85 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado y luego probabilidad leve de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 21%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado y luego probabilidad leve de chubascos.

El tiempo en la noche en Tucson



Velocidad y dirección del viento : 5 a 15 mph, Sursuroeste

: 5 a 15 mph, Sursuroeste Probabilidad de precipitación : 21%

: 21% Pronóstico: mayormente nublado y luego probabilidad leve de chubascos

El pronóstico para los próximos días en Tucson, Arizona

El lunes 4 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El martes 5 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 18 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El miércoles 6 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El jueves 7 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 8 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.