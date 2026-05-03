Clima en Tucson, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 4 de mayo al 8 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 4 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tucson, Arizona, indica que el lunes 4 de mayo la temperatura rondará entre 63 y 85 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado y luego probabilidad leve de chubascos.
La probabilidad de precipitación de 21%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Sursuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado y luego probabilidad leve de chubascos.
El tiempo en la noche en Tucson
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 15 mph, Sursuroeste
- Probabilidad de precipitación: 21%
- Pronóstico: mayormente nublado y luego probabilidad leve de chubascos
El pronóstico para los próximos días en Tucson, Arizona
El lunes 4 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El martes 5 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 18 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.
El miércoles 6 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El jueves 7 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El viernes 8 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
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