En el transcurso del verano, muchos se preguntan cuándo empieza el otoño en la Argentina este año. Se trata de la estación del año que le sigue, que se caracteriza por abandonar las temperaturas altas extremas y se suele dar el cambio de color de las hojas de los árboles del verde a tonos anaranjados.

El cambio de estación se da por un evento astronómico: el equinoccio. Se trata del momento en que los rayos del sol inciden perpendicularmente sobre la línea del ecuador. Esto produce que el día y la noche tengan exactamente la misma duración.

El otoño se da a partir del equinoccio Ines Clusellas/ Revista Jardin

Cuándo empieza el otoño 2026 en la Argentina

De acuerdo al Servicio de Hidrografía Naval (SHN), el equinoccio de otoño en 2026 ocurre en el mes de marzo. Precisamente, se dará el día 20 a las 11.46 de la Hora Oficial Argentina (HOA). Este marca el final del verano de nuestro país y en el resto del hemisferio sur.

Desde ese momento, la nueva estación se prolongará hasta el 21 de junio, fecha en que está previsto el inicio del invierno este año.

¿Qué es el equinoccio?

La explicación de la llegada de los equinoccios, por National Geographic

Existen, a lo largo del año, dos equinoccios: el de primavera y el del otoño. Ellos marcan el comienzo de estas dos estaciones de manera contrapuesta en ambos hemisferios. Mientras en el norte en marzo comienza la primavera, mientras que en el sur inicia el otoño. Y en septiembre, el equinoccio marca lo contrario: primavera para el sur y otoño para el norte.

La palabra equinoccio proviene del latín y significa “noche igual”: es el momento en el año en el que el Sol se encuentra directamente sobre el ecuador terrestre, lo que produce un fenómeno en el que el día y la noche tienen exactamente la misma duración.

Este fenómeno hace que la línea que divide las zonas del día y de la noche, llamada terminador, pase por los polos norte y sur del planeta. Esto produce que el Sol proyecte sobre cada punto del planeta la misma cantidad de horas de luz que de sombra durante un día, dos veces por año, al inicio del otoño y de la primavera.

El equinoccio no solo hace que se cambie de estación, sino que el día y la noche tengan la misma duración Pexels

¿Cuál es la diferencia entre el equinoccio y el solsticio?

Estos son dos eventos astronómicos diferentes que marcan el cambio de estación en nuestro planeta. La principal diferencia radica en la posición del Sol respecto al ecuador y en la duración del día y la noche.

En el equinoccio, el Sol se alinea directamente sobre el ecuador, lo que hace que el día y la noche tengan la misma duración (alrededor de 12 horas) en todo el planeta. Este fenómeno ocurre en marzo y en septiembre.

Por su parte, el solsticio marca la llegada del verano y el invierno. En este caso, el Sol alcanza su máxima distancia del ecuador, ya sea hacia el norte (en junio) o hacia el sur (en diciembre). Esto genera el día más largo o más corto del año, según el hemisferio. También provoca días más largos en verano y más cortos en invierno.