Un mapa revela qué estados perdieron más beneficiarios de SNAP en un año: Arizona encabeza una lista que sorprende

Casi todos los estados de EE.UU. registraron una baja en el número de personas que reciben los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) durante el último año. Los datos federales del Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés) remarcan que la cantidad de beneficiarios a nivel nacional disminuyó en 4,2 millones entre enero de 2025 y enero de 2026.

Arizona lidera la caída del SNAP: el estado con mayor pérdida de beneficiarios en EE.UU.

Según Newsweek, esta reducción se intensificó tras la implementación de cambios de política a mediados de 2025. El estado de Arizona presentó una considerable baja, con un porcentaje del 43,27% de sus beneficiarios en un año. Este es el descenso más importante a nivel estatal después de que se pusieron en práctica nuevas regulaciones.

Según los datos, Arizona lidera la caída de más beneficiarios del SNAP Newsweek / USDA

Después de que la ley One Big Beautiful Bill Act (OBBBA) fue aprobada en julio del 2025, se endurecieron los criterios para ser elegible y las condiciones laborales para acceder al programa aumentaron, lo cual aceleró la tendencia. Esto implicó la salida de 388.781 personas del sistema.

Según los datos iniciales del USDA, la participación a nivel nacional disminuyó de 42,8 a 38,6 millones de personas. La disminución fue particularmente acentuada en la segunda parte del año, cuando se implementaron las nuevas reglas.

En esa línea, Newsweek apunta que “cuando las nuevas normas empezaron a implementarse, la cantidad de beneficiarios disminuyó entre 3,4 millones de enero a agosto de 2026″.

Qué estados perdieron más beneficiarios del SNAP tras nuevas reglas del USDA

Las entidades que sufrieron más pérdidas, además de Arizona, fueron:

Georgia: tuvo la caída nominal más importante, con una reducción de 505.290 beneficiarios en el sistema.

tuvo la caída nominal más importante, con una reducción de en el sistema. Florida: se perdió la participación de 464.978 individuos después de establecer los requisitos nuevos.

se perdió la participación de después de establecer los requisitos nuevos. California: el estado que tiene la cifra más alta de inscritos experimentó una reducción de 305.425 personas.

De acuerdo con la información analizada por Newsweek, otros estados que también presentaron caídas son Carolina del Norte (293.303), Texas (292.238) y Pensilvania (191.793).

Por qué cayó el SNAP en EE.UU.: requisitos laborales y cambios del USDA explican la baja

Los especialistas aclaran que la disminución de los participantes está relacionada con el aumento de las exigencias laborales para adultos sanos de hasta 64 años que no tienen dependientes, que ahora están obligados a comprobar horas de trabajo o formación para seguir recibiendo el beneficio.

Cabe destacar que el nuevo esquema de exigencias incluyó incluso a grupos que previamente estaban exentos, como los veteranos, los jóvenes que habían pasado por el sistema de acogida y las personas sin hogar.

Los especialistas en Newsweek explican que “la ampliación de los requisitos laborales y la supresión de las exenciones incluyeron a más beneficiarios dentro del marco de condiciones obligatorias”.

Los especialistas aclaran que la disminución de los participantes está relacionada con el aumento de las exigencias laborales (Foto: Freepick) Anna Zielinska

Por su parte, la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) había pronosticado previamente que aproximadamente 4 millones de individuos se verían impactados por estos cambios, una cifra que corresponde con las estadísticas actuales.

El 1° de noviembre de 2025 fue la fecha establecida por el USDA para que los estados implementaran las nuevas normas. Según Newsweek, el cambio de un mes a otro más alarmante surgió entre octubre y noviembre de 2025, cuando se dieron de baja más de 1,09 millones de personas del programa.

Además de las modificaciones en las normas, los beneficiarios que no enviaron sus documentos a tiempo o que tuvieron problemas con los trámites de recertificación también perdieron la cobertura.

Con aumentos de 1781 y 5332 personas, respectivamente, solo Hawái y Alaska experimentaron un incremento en el número de beneficiarios. Kentucky, con una disminución de 1220 beneficiarios, y New Hampshire, con 1559 menos durante el periodo examinado, son los estados que tuvieron las menores caídas.