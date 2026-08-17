Conducía un camión, quiso cruzar desde México y la CBP le encontró un cargamento ilegal de más de US$600 mil

Un camión con remolque que llegó desde Reynosa, México, quedó bajo una revisión secundaria en Texas y terminó con la incautación de 18 paquetes de presunta cocaína. El procedimiento se sumó a los controles de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), en el Puente Internacional de Pharr, donde el organismo utiliza equipos tecnológicos para revisar transportes comerciales.

CBP en Texas: hallaron cocaína valuada en US$634 mil dentro de un camión

Según informó la CBP, el hecho ocurrió el 7 de agosto en la instalación de carga del Puente Internacional de Pharr. Los oficiales encontraron allí un camión con remolque comercial que viajaba desde Reynosa, México.

Investigaciones de Seguridad Nacional abrió una causa penal después de que la CBP confiscara los narcóticos y el vehículo CBP

Los agentes derivaron el transporte a un control adicional con tecnología de inspección no intrusiva. El sistema mostró anomalías dentro del tractor. Luego, el examen físico permitió extraer 18 paquetes de presunta cocaína, con un peso conjunto de 47,48 libras (21,54 kilogramos).

La Oficina de Operaciones de Campo de la CBP confiscó los narcóticos y el vehículo después del hallazgo. Por su parte, agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) iniciaron una investigación penal sobre el caso. La agencia estimó el valor de la droga en US$634 mil.

Carlos Rodríguez, director del puerto de entrada de Hidalgo/Pharr/Anzalduas, atribuyó el resultado a la pericia y experiencia de los oficiales para interceptar narcóticos. La CBP difundió el operativo el 14 de agosto. “Nuestros agentes siguen utilizando con éxito sus habilidades para interceptar otro cargamento de narcóticos duros”, afirmó.

Cómo usa la CBP rayos X para detectar drogas en camiones en la frontera con México

El procedimiento de Pharr siguió un método que la propia agencia detalló ante el Congreso de Estados Unidos. En un testimonio del 22 de enero de 2026, Diane J. Sabatino, comisionada ejecutiva adjunta interina de la Oficina de Operaciones de Campo, explicó que la inspección no intrusiva permite observar el interior de vehículos, paquetes, contenedores de carga y otros transportes sin abrirlos ni descargarlos.

Especialistas de la CBP se encargan de analizar y detectar mercancías ilegales que intentan ingresar a Estados Unidos.

Estos sistemas utilizan tecnologías avanzadas de imágenes, entre ellas rayos X y rayos gamma. Los equipos buscan anomalías que pueden indicar la presencia de drogas, contrabando u otras amenazas. La CBP emplea sistemas de gran escala para revisar vehículos de pasajeros, camiones comerciales, vagones ferroviarios y contenedores en puertos terrestres y marítimos.

Una ficha técnica de la CBP sobre la inspección no intrusiva también detalla el uso de sistemas de rayos X y rayos gamma de gran escala, además de tecnologías portátiles. Esas herramientas permiten examinar transportes de carga, como contenedores marítimos, camiones comerciales y vagones, sin una revisión física inicial.

En los controles secundarios, los oficiales aplican esta tecnología sobre determinados vehículos o envíos. Además, la agencia combina información electrónica anticipada sobre los cargamentos, datos de inteligencia y su Sistema Automatizado de Selección para identificar envíos de mayor riesgo antes de su llegada a los puertos de entrada.

Los sistemas de inspección no intrusiva utilizan imágenes y perros para identificar anomalías dentro de vehículos y cargamentos sin necesidad de abrirlos (Foto ilustrativa) Facebook CBP - Facebook CBP

La tecnología también ayuda a localizar cocaína oculta en camiones que ingresan desde México. La CBP utiliza sistemas de paso continuo en zonas previas a la inspección primaria. Los escaneos llegan a centros de comando remotos y los agentes revisan las imágenes en tiempo real. Ante una anomalía, pueden marcar el vehículo para una revisión secundaria.

Durante el año fiscal 2025, los oficiales utilizaron sistemas de gran escala para revisar más de 17 millones de contenedores marítimos, vagones y vehículos. Esos controles permitieron interceptar 110 mil libras (49.900 kilogramos) de narcóticos, además de cerca de US$2,2 millones en dinero no declarado y 66 pasajeros que no habían sido declarados.