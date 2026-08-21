Sorpresa en Arizona: la CBP incautó disfraces elaborados con patas de pollo y plumas de aves desconocidas

Un control de rutina en la frontera entre Estados Unidos y México terminó con el decomiso de un cargamento en Arizona. Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) detectaron una serie de disfraces artesanales que contenían partes de animales cuya entrada al país norteamericano está restringida.

El hallazgo de los disfraces artesanales prohibidos que realizó la CBP en Arizona

El procedimiento ocurrió en el puerto de entrada de Nogales, donde especialistas agrícolas de la CBP interceptaron los artículos durante una inspección secundaria.

Especialistas de la CBP se encargan de analizar y detectar mercancías ilegales que intentan ingresar a Estados Unidos.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por el organismo, el viajero había declarado que transportaba productos agrícolas, por lo que los agentes lo derivaron a una revisión exhaustiva tras un primer control.

Durante ese examen, los agentes encontraron una bolsa de gran tamaño que contenía los disfraces artesanales. Las piezas incluían patas de pollo y plumas de aves desconocidas, elementos de origen animal que generaron preocupación debido a la posibilidad de que pudieran transportar enfermedades animales extranjeras.

Ante ese escenario, los funcionarios determinaron que los objetos no cumplían con las condiciones necesarias para ingresar al territorio estadounidense.

La CBP decidió entonces negar la entrada de los disfraces. Además, el viajero fue devuelto a México para que pudiera deshacerse de los materiales, de acuerdo con las disposiciones aplicadas durante la intervención.

La CBP explicó por qué los materiales de los disfraces eran un riesgo

Las reglas estadounidenses establecen restricciones específicas para numerosos productos de carne, subproductos y otros materiales procedentes de animales. La razón principal es el riesgo de enfermedades que pueden afectar al ganado y a otros componentes del sector agropecuario.

La información de la CBP señala que numerosos tipos de carne fresca, seca y algunos productos enlatados pueden estar prohibidos según su país de procedencia. Entre las enfermedades mencionadas por el organismo aparecen la fiebre aftosa y la encefalopatía espongiforme bovina, conocida también como enfermedad de las vacas locas.

El procedimiento de inspección de la CBP en Arizona terminó con el decomiso de artículos de origen animal no autorizados CBP

Las restricciones también abarcan determinados trofeos de caza, cadáveres de animales de dicha actividad y pieles. En estos casos, las condiciones de importación pueden ser especialmente estrictas y requieren procedimientos específicos

El director de Operaciones de Campo de Tucson, Roque Caza, explicó que los especialistas agrícolas trabajan en los puertos de entrada para evitar que determinadas amenazas lleguen al territorio estadounidense.

“Los especialistas agrícolas de CBP trabajan en todos los puertos de entrada para proteger la agricultura y los recursos naturales de EE.UU. de plagas dañinas, enfermedades animales extranjeras y agroterrorismo”, afirmó Caza.

Disfraces artesanales prohibidos: qué productos deben declarar los viajeros a la CBP

La información oficial de la CBP sobre el ingreso de productos agrícolas establece que quienes llegan a EE.UU. deben declarar los artículos de este origen que transporten. La obligación alcanza tanto al equipaje registrado como al de mano y a los vehículos.

La CBP realiza controles sobre los artículos que ingresan a EE.UU. Imagen ilustrativa generada con IA

Entre las categorías que deben ser declaradas se encuentran:

Carnes y productos de origen animal

Frutas y vegetales frescos

Plantas, semillas y tierra

Productos elaborados con materiales vegetales o animales restringidos

La inspección queda a cargo de los especialistas, quienes determinan si cada producto cumple con los requisitos establecidos para su ingreso. Por esa razón, incluso cuando un viajero no esté seguro de que un determinado objeto se encuentre prohibido, la recomendación oficial es declararlo y presentarlo para su revisión.

La normativa también indica que los productos agrícolas prohibidos que no sean declarados pueden ser confiscados y eliminados por los especialistas de la CBP.

Además, el incumplimiento puede derivar en sanciones civiles. Para cantidades no comerciales, una primera infracción puede implicar una multa de hasta 1000 dólares.