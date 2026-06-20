El embalse de Arizona que se quedó sin agua: la imagen de la NASA que muestra el increíble antes y después

El embalse San Carlos, ubicado en el estado de Arizona, atraviesa una situación crítica debido a la escasez de agua. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) evidenció esta situación al difundir imágenes satelitales donde se puede ver el cambio en el nivel de la reserva en los últimos tres años.

NASA revela cómo la sequía dejó el embalse San Carlos casi vacío

La comparación entre las imágenes tomadas por la NASA en junio de 2023 y mayo de 2026 revela el deterioro del embalse San Carlos. Mientras que hace tres años la reserva se encontraba al 60% de su capacidad, actualmente almacena menos del 1% de su volumen total.

La imagen del embalse San Carlos y el río Gila en 2023 NASA

Los registros fueron obtenidos por los satélites Landsat 8 y Landsat 9, equipados con el sensor Operational Land Imager (OLI) de la NASA, utilizado para observar la superficie terrestre desde el espacio.

La imagen captada por Landsat 8 en junio de 2023 mostraba un gran cuerpo de agua. En cambio, la foto tomada por Landsat 9 el pasado viernes 22 de mayo evidencia un paisaje dominado por tierra seca y vegetación.

Según la NASA, el cauce del río Gila aún puede distinguirse, rodeado por áreas cubiertas de pastizales y arbustos. Las imágenes reflejan cómo la vegetación avanzó sobre sectores que anteriormente estaban cubiertos por agua.

Por qué el río Gila llevó al embalse San Carlos a menos del 1% de capacidad

El río Gila es una fuente fundamental de agua para el suroeste de EE.UU. Su caudal depende principalmente del deshielo de la nieve acumulada en las montañas Mogollón y Black Range, en Nuevo México.

La NASA detalló que el agua abastece a comunidades, actividades agrícolas y ecosistemas de Arizona, mientras que la presa Coolidge permite almacenar parte de ese recurso para utilizarlo durante los meses más secos.

La imagen del embalse San Carlos y el río Gila en la actualidad NASA

Sin embargo, en 2026 la acumulación de nieve alcanzó apenas el 2% de la mediana de marzo del período 1991-2020. Como consecuencia, el caudal del río en abril fue del 39% de los niveles habituales.

A esta situación se suma liberaciones de agua para riego agrícola aguas abajo de la presa, lo que redujo aún más las reservas. En junio de 2026, el embalse almacena menos de 400 acres-pie de agua (unos 493 mil metros cúbicos), una cifra extremadamente baja para su capacidad.

La falta de agua también transformó el paisaje. En sectores que antes permanecían inundados ahora crecen especies como tamariscos, sauces, álamos, juncos y pastizales, que han colonizado el lecho expuesto del embalse y las orillas del río.

La falta de oxígeno causó una mortandad masiva de peces en San Carlos

La drástica caída del nivel de agua generó un proceso de hipoxia, es decir, una reducción crítica del oxígeno disponible en el embalse. Según el Departamento de Recreación y Vida Silvestre de San Carlos, esta situación provocó la muerte de todos los peces que habitaban el reservorio.

Entre las especies afectadas se encuentran la lobina negra (largemouth bass), el crappie negro, el bagre de canal, además de peces introducidos para la pesca deportiva como la trucha arcoíris y la trucha marrón.

Debido al riesgo sanitario y a los olores generados por la gran cantidad de peces muertos, las autoridades locales cerraron el embalse el viernes 5 de junio. La medida prohíbe la navegación, la pesca y otras actividades recreativas en la zona, ante el posible peligro de infecciones y problemas de salud pública.

Monzones y El Niño: qué podría aliviar la sequía en Arizona

El suroeste de EE.UU. atraviesa una sequía prolongada que afecta especialmente a las cuencas que alimentan al río Gila en Nuevo México. Sin embargo, la llegada de la temporada de monzones podría ofrecer cierto alivio.

De acuerdo con la información de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), citada por la NASA, existe entre un 33% y un 50% de probabilidades de que las precipitaciones superen los niveles habituales durante el verano. Además, el fortalecimiento del fenómeno de El Niño en el océano Pacífico podría favorecer un aumento de las lluvias en Arizona.