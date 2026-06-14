El origen latino del “astronauta récord” que integrará el Artemis III rumbo a la Luna

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) presentó en el Centro Espacial Johnson de Houston a la tripulación que formará parte del proyecto Artemis III. Entre los cuatro integrantes figura Frank Rubio, un astronauta de origen salvadoreño que desempeñará la función de especialista de misión.

Frank Rubio y su vínculo con El Salvador antes de Artemis III

El objetivo del programa se centrará en el retorno a la Luna a través de fases de prueba de tecnología. La NASA confirmó este martes que Rubio formará parte de la misión junto a Andre Douglas, Randy Bresnik y Luca Parmitano, astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés).

El equipo de Artemis III está integrado por Frank Rubio, Andre Douglas, Randy Bresnik y Luca Parmitano NASA

El vínculo de Frank Rubio con El Salvador es una parte fundamental de su identidad. Esto se debe a que su madre, Myrna Argueta, es oriunda del país centroamericano y actualmente reside allí, según explicó la propia NASA.

Aunque Rubio nació en Los Ángeles, California, y destaca a Miami, Florida, como su hogar, mantiene una conexión constante con El Salvador debido a sus raíces maternas.

La carrera militar y médica de Frank Rubio antes de llegar a la NASA

Antes de su incorporación a la NASA, Rubio consolidó una trayectoria de alto nivel en otros rubros. Se graduó de la Academia Militar de Estados Unidos en West Point y, posteriormente, obtuvo su doctorado en medicina en la Universidad de las Ciencias de la Salud de los Servicios Uniformados.

En su faceta como aviador del ejército, se desempeñó como piloto de helicópteros UH-60 Black Hawk y logró acumular más de 1000 horas de vuelo.

De ese tiempo, aproximadamente 600 horas corresponden a misiones en zonas de combate y de peligro inminente durante sus despliegues operativos en Bosnia, Afganistán e Irak.

El récord espacial de Frank Rubio: 371 días en la Estación Espacial Internacional

La NASA confirmó en su web oficial que Rubio fue seleccionado como astronauta en 2017 y pocos años después rompió un récord dentro de la agencia.

El oriundo de Los Ángeles registró el vuelo espacial individual más largo por parte de un astronauta estadounidense en la historia, tras pasar 371 días en el espacio a bordo de la Estación Espacial Internacional.

Por otra parte, la agencia remarcó que Rubio recibió una larga serie de distinciones y galardones:

Medalla al Servicio Distinguido.

Medalla a la Exploración Espacial.

Medalla al Servicio Superior de Defensa.

Legión al Mérito.

Estrella de Bronce con dos hojas de roble.

Medalla Aérea.

Medalla al Servicio Meritorio con tres hojas de roble.

Medalla de Encomienda del Ejército con cuatro hojas de roble.

Medalla al Logro del Ejército con cuatro hojas de roble.

Medalla de la OTAN.

Medalla de la Campaña de Irak.

Medalla de la Campaña de Afganistán.

Medalla Expedicionaria de las Fuerzas Armadas.

Rubio rompió un récord dentro de la NASA, al permanecer más de 370 días en el espacio NASA

Artemis III en 2027: pruebas orbitales con Orion, Blue Origin y SpaceX

El lanzamiento de Artemis III se estableció para 2027 desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. El cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial llegará a la nave espacial Orión con el grupo de cuatro personas en su interior. La duración del viaje será de dos semanas.

El plan de vuelo contempla la unión de Orión con el módulo de descenso de la empresa Blue Origin por un lapso de dos días. En esa etapa, la tripulación pasará a través de la escotilla para la operación de pruebas de los sistemas.

Posteriormente, la tripulación se acoplará durante un día a la nave Starship de SpaceX antes de regresar a la Tierra. El objetivo de la misión es probar esta maniobra de cara a futuras misiones de aterrizaje en la Luna.