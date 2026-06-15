Luca Parmitano, piloto de la misión Artemis III al ser presentado: “Espero tener algo italiano en el menú”

El astronauta italiano Luca Parmitano aseguró que espera encontrar “algo italiano en el menú” durante la misión Artemis III, el vuelo de prueba de la NASA previsto para 2027. Durante su presentación oficial como piloto de la expedición, el integrante de la Agencia Espacial Europea (ESA) combinó el humor con la emoción al referirse al desafío que tendrá por delante junto al resto de la tripulación.

“Si no recuerdo mal, en Artemis II también tenían una crema de chocolate italiana muy famosa. Así que sí espero que aparezca algo italiano en el menú”, dijo Parmitano ante la prensa. El astronauta destacó que la gastronomía de su país es “un tesoro de la Unesco” y sostuvo que “todo el mundo quiere algo de comida italiana”.

Revelaron la tripulacion de Artemis III - son tres estadounidenses y un italiano

Con 49 años y dos hijas, Parmitano fue piloto de pruebas de la Fuerza Aérea Italiana antes de convertirse en astronauta de la ESA en 2009. A lo largo de su carrera completó dos misiones en la Estación Espacial Internacional y protagonizó algunas de las caminatas espaciales más complejas de los últimos años, incluida una en la que su casco comenzó a llenarse de agua debido a una falla técnica que puso en riesgo su vida.

Una misión compleja y una responsabilidad compartida

Durante la conferencia realizada en el Centro Espacial Johnson, en Houston, Parmitano explicó que compartirá las tareas de pilotaje con el comandante de la misión, Randy Bresnik.

“Ambos somos pilotos de prueba y la nave espacial necesita una tripulación de dos personas para operar. Compartimos las responsabilidades”, señaló.

El astronauta admitió que su designación fue inesperada y aseguró sentirse “muy humilde” frente a la complejidad del trabajo que deberán realizar: “Me siento honrado por formar parte de este increíble grupo y por dejarme volar”.

“Es una misión muy compleja”, afirmó al referirse a los ensayos que llevará adelante la tripulación antes de los futuros intentos de regreso de astronautas a la superficie lunar.

Luca Parmitano, miembro de la tripulación de Artemis III, saluda al público durante la conferencia de prensa en el Centro Espacial Johnson Annie Mulligan - FR172050 AP

Qué hará Artemis III

Según informó la NASA al presentar a la tripulación, Artemis III está prevista para 2027 y tendrá como objetivo realizar una serie de pruebas críticas en órbita terrestre utilizando dos módulos lunares distintos. La misión permitirá evaluar sistemas, procedimientos y capacidades operativas que serán fundamentales para las siguientes etapas del programa Artemis, especialmente para Artemis IV y las futuras expediciones que buscarán establecer una presencia humana sostenida en las cercanías de la Luna.

La tripulación principal estará integrada por Parmitano, Bresnik, Andre Douglas y Frank Rubio. Durante la presentación, los cuatro destacaron el carácter internacional del equipo y la importancia de la cooperación entre agencias espaciales.

Tripulación del Artemis III, que incluye, de izquierda a derecha, a Andre Douglas, Luca Parmitano, Randy Bresnik y Frank Rubio, posando para un retrato oficial Bill Stafford - NASA

“Somos socios líderes”

Parmitano aprovechó la ocasión para remarcar el papel de Europa dentro del programa espacial estadounidense. El astronauta consideró que la elección de un europeo como piloto constituye una señal del nivel de confianza alcanzado entre la NASA y la ESA.

“Somos socios sólidos. Somos socios líderes”, afirmó. También celebró la diversidad cultural de la tripulación. Según explicó, todos los integrantes llegaron al acto de presentación luciendo las insignias de las instituciones y países que representan. “Las diferencias aportan diversidad y enriquecen a la tripulación”, concluyó.

Con información de AFP.