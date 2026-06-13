Así funciona el sistema de defensa de la NASA que monitorea asteroides cercanos a la Tierra

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) mantiene una red de vigilancia para detectar asteroides y cometas que pasan cerca de la Tierra y anticipar si alguno podría representar un riesgo real de impacto. Para coordinar esa tarea, la agencia creó en 2016 la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria, encargada de seguir estos objetos .

Qué son los objetos cercanos a la Tierra que sigue de cerca la NASA para evitar desastres

La NASA define como objetos cercanos a la Tierra (NEO, por sus siglas en inglés) a todos los cuerpos espaciales cuyas órbitas pasan relativamente cerca del planeta.

Según los datos del Centro de Estudios de Objetos Próximos a la Tierra (CNEOS, por sus siglas en inglés), al momento de la consulta el sistema registraba 41.778 objetos cercanos a la Tierra. De ese total, 878 tenían un tamaño de al menos 0,6 millas (un kilómetro) y 11.637 medían al menos 460 pies (140 metros).

Los científicos pueden calcular cada vez mejor las trayectorias de estos objetos gracias a observaciones acumuladas durante años. Eso permite predecir con décadas de anticipación por dónde pasarán los asteroides y si existe realmente algún riesgo de impacto.

El Centro de Planetas Menores (MPC, por sus siglas en inglés) es el organismo que reúne toda la información y las mediciones realizadas por observatorios de distintos países.

Los telescopios y sistemas que utiliza la NASA para prevenir catástrofes en la Tierra

La vigilancia de asteroides se realiza mediante telescopios terrestres y misiones espaciales. Entre los principales sistemas utilizados, la NASA remarcó en su web:

Pan-Starrs

Catalina Sky Survey

La misión espacial Neowise

El radar del sistema solar de Goldstone

La NASA analiza todos los cuerpos espaciales que pasen cerca de la órbita de la Tierra Unsplash

Estos proyectos permiten detectar objetos nuevos, calcular sus movimientos y estudiar sus características. Además, la NASA trabaja en el desarrollo del telescopio espacial NEO Surveyor.

Este nuevo instrumento utilizará tecnología infrarroja para encontrar asteroides y cometas que todavía no fueron detectados. La idea es acelerar el descubrimiento de posibles amenazas espaciales y complementar el trabajo de los telescopios ubicados en la Tierra.

Cómo evalúa la NASA los riesgos de impacto

El CNEOS utiliza diferentes sistemas informáticos para monitorear posibles amenazas. Uno de ellos es Sentry, que analiza las órbitas de los asteroides y calcula riesgos de impacto a largo plazo.

Otro sistema es Scout, diseñado para estudiar objetos recién detectados y evaluar rápidamente si representan un peligro inmediato para la Tierra. Dentro de todos los objetos monitoreados, la NASA presta especial atención a los llamados “asteroides potencialmente peligrosos”.

Actualmente, la NASA asegura que no existe ninguna amenaza importante de impacto para los próximos 100 años.

La misión DART y el intento de desviar asteroides que puedan impactar con la Tierra

Uno de los proyectos más importantes de defensa planetaria fue la misión DART, llevada a cabo en 2022. Según explicó la NASA, el objetivo consistió en probar si una nave espacial podía modificar la trayectoria de un asteroide mediante un impacto directo.

En la misión DART, la NASA logró desviar la trayectoria de un asteroide NASA

Para eso, la NASA hizo chocar una nave contra Dimorphos, un pequeño asteroide que orbita alrededor de otro llamado Didymos. La prueba fue exitosa y logró alterar el movimiento, lo que probó que la humanidad ya tiene tecnología capaz de desviar objetos espaciales potencialmente peligrosos.