El pequeño pueblo de Arizona rodeado de montañas donde el ingreso familiar roza los US$250.000

Paradise Valley en Arizona mantiene una población cercana a los 12.000 habitantes, viviendas sobre grandes parcelas y una estructura municipal orientada a limitar la intervención gubernamental. Su ubicación entre montañas y su nivel de ingreso familiar de casi 250 mil anuales definen una comunidad residencial que surgió para conservar su entorno frente al crecimiento de Phoenix y Scottsdale.

Una comunidad creada para conservar su carácter residencial

El municipio está situado entre las montañas McDowell, Camelback Mountain y Mummy Mountain. Esta geografía forma parte de la identidad de la comunidad y también de sus políticas de conservación. El Paradise Valley Mountain Preserve Trust trabaja para preservar espacios naturales y mantener el paisaje que rodea al área residencial.

Paradise Valley, Arizona, es un enclave residencial exclusivo rodeado de belleza natural y con un alto nivel adquisitivo Facebook Town of Paradise Valley

La organización urbana responde a una decisión tomada hace más de seis décadas. De acuerdo con su sitio web oficial, Paradise Valley fue incorporado el 24 de mayo de 1961, cuando sus habitantes buscaban impedir que la expansión de Phoenix y Scottsdale modificara el territorio mediante una mayor densidad residencial, nuevos desarrollos comerciales y una estructura gubernamental más amplia.

Los antecedentes del pueblo se remontan a finales del siglo XIX. En esa época, el territorio era utilizado principalmente para el pastoreo de ganado. En 1889, tres agrimensores enviados por Rio Verde Canal Company recorrieron la zona y adoptaron el nombre Paradise Valley para identificar el área.

Décadas después, durante los años 40, Charlie Mieg adquirió terrenos de la zona entonces conocida como Windy Gulch. El empresario comenzó a utilizar el nombre Mummy Mountain después de asociar la silueta de una montaña con la figura de una momia egipcia. La denominación terminó por incorporarse a la identificación geográfica del lugar.

Tras la Segunda Guerra Mundial aumentó el asentamiento residencial. Las propiedades se desarrollaron sobre terrenos de entre uno y cinco acres (0,4 y dos hectáreas). Hacia finales de los años 50, un grupo de habitantes impulsó la creación del Comité de Ciudadanos para la Incorporación del Pueblo de Paradise Valley, con tres objetivos:

Conservar la baja densidad

Mantener el uso residencial

Limitar el alcance del gobierno municipal

Además de ser una zona residencial, Paradise Valley es hogar de nueve complejos turísticos (resorts) y tres campos de golf Facebook Town of Paradise Valley

Ingresos, vivienda y composición demográfica

De acuerdo con el censo de EE.UU., en julio de 2025, la población se situaba en 12.251 personas. La localidad contaba con unos 5149 hogares y un promedio de 2,44 personas por vivienda.

El ingreso medio de los hogares alcanzó los US$247.159, mientras que el ingreso per cápita llegó a US$164.581. La estructura residencial también reflejó el perfil económico del municipio. El 95% de las viviendas estaba ocupado por sus propietarios y el valor medio de estas propiedades superó los US$2 millones.

La población adulta presentó además un nivel educativo elevado: el 99,1% de las personas de 25 años o más terminó la escuela secundaria y el 74,3% posee una licenciatura o un título superior. Según los datos del censo, la composición demográfica se divide de la siguiente manera:

El 80,7% de los habitantes se identifica como blanco

de los habitantes se identifica como El 15,2% nació fuera de EE.UU.

nació fuera de EE.UU. El 8,7% pertenece a dos o más razas

pertenece a dos o más razas El 7,8% es hispano o latino

es El 4,8% como asiático

como El 3,1% como nativo de Hawái u otras islas del Pacífico

como nativo de El 0,5% como afroamericano

como El 0,1% como indígena estadounidense o nativo de Alaska

Clima, montañas y conservación en el pueblo de Arizona

El clima también interviene en la organización de la vida cotidiana. Paradise Valley registra unos 294 días soleados al año, según su sitio web, mientras que julio presenta máximas promedio de alrededor de 104°F (40°C). Las precipitaciones alcanzan aproximadamente 7,3 pulgadas (18 centímetros) anuales y no son habituales las nevadas.

Estas condiciones favorecen el uso de espacios exteriores durante buena parte del año. El pueblo cuenta con tres campos de golf y nueve complejos turísticos, además de encontrarse junto a áreas montañosas utilizadas para actividades al aire libre.

La conservación del paisaje constituye otro de los componentes de la administración local. El Paradise Valley Mountain Preserve Trust busca mantener las características naturales de las montañas que rodean la comunidad. El municipio también ofrece recursos sobre servicios públicos, seguridad y administración financiera, además de promover mecanismos de participación ciudadana, como concursos de fotografía.

La estructura política de Paradise Valley conserva el principio que impulsó su incorporación: prestar servicios públicos sin ampliar innecesariamente la intervención gubernamental. Durante sus primeros años, el Concejo Municipal se concentró en establecer las comisiones de zonificación y ordenar la incorporación de propiedades que habían quedado dispersas.

Para 1968, los límites municipales estaban prácticamente definidos. Desde entonces, la comunidad mantuvo una planificación centrada en viviendas unifamiliares y parcelas amplias. La regla de una vivienda por hectárea constituye uno de los elementos utilizados para preservar la baja densidad y el carácter residencial.