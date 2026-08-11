Elecciones en Arizona: Katie Hobbs elige a un exrepublicano como compañero de fórmula para la gobernación 2026

La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, anunció que el exalcalde de Mesa, John Giles, será su compañero de alianza de cara a las elecciones generales del 3 de noviembre. El político fue miembro del Partido Republicano, pero en mayo de este año cambió su afiliación a independiente.

El anuncio de la nueva fórmula de Katie Hobbs con John Giles

La gobernadora anunció su alianza con Giles en un video de campaña. Allí, justifició su elección al realzar que el excalde compartía ese valor de “anteponer a los habitantes de Arizona a la política partidista”.

Governor Katie Hobbs Announces Former Mesa Mayor John Giles As Her Running Mate

“En un momento en que demasiados políticos se centran en la política partidista, Arizona merece un vicegobernador que comparta mi compromiso de priorizar a Arizona y obtener resultados reales”, dijo la Hobbs. “Por eso, me enorgullece tener al alcalde John Giles a mi lado. Seas demócrata, republicano o independiente, si crees en resolver problemas y priorizar a Arizona, hay un lugar para ti en este equipo”.

Con camisas azules a juego, Giles celebró la fórmula con la demócrata al considerar que ambos contaban con puntos en común para impulsar al Estado del Gran Cañón. “Me enorgullece unirme a Katie Hobbs porque ella priorizará a Arizona”, señaló el exalcalde.

John Giles, el exrepublicano que será el compañero de fórmula de Katie Hobbs

Giles es nativo de Mesa y se graduó en la licenciatura de Ciencias Políticas en la Universidad Brigham Young (BYU), donde fue presidente de finanzas en el cuerpo de estudiantes, según su biografía oficial en su sitio web de campaña en 2020. Luego, obtuvo un doctorado en leyes en la Universidad Estatal de Arizona (ASU).

John Giles fue alcalde de Mesa desde 2014 hasta 2025 Instagram/@johngilesaz

Tras graduarse, comenzó a ejercer el derecho en su ciudad. Es profesor adjunto voluntario en la Facultad de Derecho Sandra Day O’Connor de la ASU y es juez a tiempo parcial en un tribunal especializado en casos de violencia de género, según explicó durante su participación en el podcast The Cultural Hall.

“Me gusta ayudar porque eres como un ‘solucionador de problemas’”, afirmó.

El rol de John Giles como alcalde de Mesa

Giles empezó a trabajar en cargos públicos a fines de la década de 1990, cuando sirvió como concejal en Mesa (1996-2000) y vicealcalde (1998-2000).

John Giles fue alcalde de Mesa desde 2014 a 2025 Instagram/@johngilesaz

El 26 de agosto de 2014 fue electo alcalde de Mesa tras obtener más del 50% de los votos en las primarias contra Danny Ray. Se mantuvo en el cargo hasta 2025 y contó con varios hitos importantes, según su biografía:

Bajo su liderazgo, Mesa fue clasificada entre las 20 ciudades grandes mejor administradas de EE. UU. (Wallethub, 2019).

(Wallethub, 2019). Impulsó el programa Mesa CARES para distribuir fondos federales durante la pandemia. Allí, apoyó a estudiantes con dispositivos de aprendizaje y a pequeños negocios con alquileres.

para distribuir fondos federales durante la pandemia. Allí, apoyó a estudiantes con dispositivos de aprendizaje y a pequeños negocios con alquileres. Lideró la creación de un nuevo campus de la ASU en el centro de Mesa sin aumentar los impuestos ni las tarifas de servicios públicos.

“El alcalde Giles está comprometido a mantener Mesa como un lugar asequible y seguro para vivir, tanto para su familia como para la suya”, dijo en su sitio web de campaña para su reelección en 2020.

Afiliación de John Giles al Partido Republicano

Durante sus primeros ocho años en la alcaldía, Giles evitó la política partidista, pese a estar afiliado al Partido Republicano. En sus últimos años como alcalde, comenzó a respaldar a candidatos demócratas, entre ellos a la gobernadora Katie Hobbs en 2022 y a Kamala Harris en 2024.

John Giles apoyó a Kamala Harris durante las elecciones presidenciales 2024 AP Foto/Angelina Katsanis

“Hago un llamado a otros republicanos de Arizona para que se unan a mí, prioricen el país sobre el partido en estas elecciones y voten en contra del republicano”, escribió Giles en un artículo para The Arizona Republic.

En una entrevista con AP, afirmó que permaneció en el Partido Republicano más tiempo del debido en un intento de “salvarlo” desde dentro. El 17 de mayo de 2026, decidió que esa misión ya no era viable y cambió oficialmente su registro a independiente.

“Hace unos meses, me di cuenta de que era hora de abandonar esa cruzada”, señaló Giles.