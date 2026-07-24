El reclamo oficial de Katie Hobbs contra Trump en Arizona: “Estos aranceles irresponsables serán devastadores”

La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, cuestionó los aranceles anunciados por Donald Trump sobre la mayoría de los bienes importados desde Canadá y advirtió que elevarán los costos para las empresas y las familias del estado. Los gravámenes del 50% comenzarán a aplicarse el 19 de agosto, salvo que los gobiernos alcancen un acuerdo antes.

Hobbs dijo que los aranceles de Trump aumentarán el costo de vida en Arizona

“Estos aranceles irresponsables serán devastadores para los negocios y consumidores de Arizona”, definió Hobbs mediante un mensaje en redes sociales. En esa línea, la gobernadora rechazó la idea de que brinden algún beneficio al estado.

Hobbs sostuvo que las medidas encarecerán la vivienda, los alimentos y otros productos esenciales en Arizona X de Governor Katie Hobbs

La demócrata señaló que el impacto alcanzará gastos cotidianos de las familias. En particular, aseguró que los aranceles “aumentan el costo de la vivienda, los comestibles y los esenciales” de los que dependen los hogares de Arizona.

Hobbs cerró su reclamo con un cuestionamiento a la política económica de la Casa Blanca. “Necesitamos costos más bajos, no más aumentos de impuestos”, expresó.

Trump anunció aranceles del 50% sobre la mayoría de los productos de Canadá

El pronunciamiento se produjo después de que Trump anunciara aranceles adicionales del 50% sobre una serie de bienes procedentes de Canadá. El presidente argumentó que ese país discrimina de manera injusta a los automóviles, las bebidas alcohólicas y los productos lácteos estadounidenses, según informó Associated Press.

Trump firmó tres proclamaciones para activar los gravámenes mediante la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930. Un funcionario de su administración aseguró que el gobierno canadiense debía rendir cuentas porque fue uno de los pocos países, junto con China, que respondió a las medidas comerciales anteriores.

Hobss reclamó una reducción de los costos y criticó el efecto que tendrán en Arizona los aranceles anunciados por Trump Magnific

Cuándo entrarán en vigor los aranceles y qué productos quedarán excluidos

La Casa Blanca informó que los nuevos aranceles comenzarán a aplicarse 30 días después del anuncio, por lo que la fecha de entrada en vigor sería el 19 de agosto. La tasa no alcanzará productos energéticos, la potasa, el pescado ni los minerales críticos.

Sin embargo, sí incluirá bienes que antes estaban protegidos por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). EE.UU. no acordó la renovación del tratado durante la revisión conjunta de 2026 y esa decisión dio paso a nuevas negociaciones y revisiones que, según Associated Press, podrían prolongarse hasta 2036.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó que su administración está preparada para negociar con Washington. El mandatario señaló que la disputa elevó los costos para las familias, “particularmente en EE.UU.”.

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, planteó una reacción equivalente si las medidas entran en vigor: “Si estos aranceles avanzan, Canadá debería responder arancel por arancel”.

Por qué Trump volvió a aplicar aranceles contra Canadá

Trump sostuvo que Canadá mantiene un trato desigual contra distintos productos estadounidenses. En el caso de los automóviles, mencionó el arancel del 25% que ese país aplica desde abril de 2025 a los vehículos de EE.UU. que no califican para el tratamiento preferencial del T-MEC.

Los nuevos aranceles entrarán en vigor el 19 de agosto si Estados Unidos y Canadá no alcanzan un acuerdo antes Magnific

A su vez, el gobierno republicano indicó que todas las provincias y territorios canadienses, salvo dos, suspendieron desde 2025 la compra y venta minorista de bebidas alcohólicas estadounidenses. Esa decisión había surgido como respuesta a los gravámenes de Trump y a sus declaraciones sobre convertir a Canadá en el estado número 51.

En materia de lácteos, el mandatario afirmó que Canadá favorece a los productos europeos frente a los quesos estadounidenses. Un funcionario de la administración agregó que Trump pidió analizar nuevos aranceles por el efecto de los incendios forestales canadienses sobre la calidad del aire en EE.UU.