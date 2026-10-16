Elecciones en Arizona: una nueva encuesta sorprende con 17 puntos de ventaja para Katie Hobbs y una fuga del voto republicano

La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, lidera la intención de voto para las elecciones del 3 de noviembre con una diferencia de casi 17 puntos sobre el candidato republicano Andy Biggs, según una encuesta realizada por HighGround entre el 6 y el 8 de octubre. La muestra se ponderó por partido, edad, región y género.

Hobbs amplía la ventaja para renovar su mandato como gobernadora de Arizona

La encuesta patrocinada y realizada por la firma consultora de asuntos públicos HighGround encuestó a 400 votantes probables de Arizona que cuentan con historial de participación electoral en el estado. Las entrevistas se realizaron en vivo a través de teléfonos fijos y celulares.

El sondeo muestra a la gobernadora Katie Hobbs con una ventaja considerable HighGround

Con un margen de error de 4,9%, los resultados mostraron:

Katie Hobbs recibió el 50,5% de las preferencias

recibió el de las preferencias Andy Biggs obtuvo el 33,7% de la intención al voto

La candidata demócrata también sostuvo cifras sólidas a través de todos los grupos demográficos de edad:

Menos de 29 años : Hobbs recibió el 56,2% de apoyo frente al 20,8% de apoyo de Biggs.

: Hobbs recibió el de apoyo frente al 20,8% de apoyo de Biggs. Entre los que tienen 30 a 39 años : la gobernadora recibió el 56,7% de apoyo y el republicano el 18,3%.

: la gobernadora recibió el de apoyo y el republicano el 18,3%. Entre 40 y 49 años : Hobbs recibió el 47,2% de apoyo y Biggs el 38,9%.

: Hobbs recibió el de apoyo y Biggs el 38,9%. Entre 50 y 64 años : Hobbs mantuvo su ventaja en 48,1% y Biggs recibió el 37,5% de apoyo.

: Hobbs mantuvo su ventaja en y Biggs recibió el 37,5% de apoyo. Los mayores de 65 años: la demócrata recibió el 49,1% de la intención de voto y el republicano el 40,5%.

Los resultados revelaron una ventaja demócrata que se extiende a otras competencias por cargos estatales. La encuesta también identificó dificultades para los republicanos a la hora de conservar el respaldo de sus propios votantes, además de una diferencia marcada entre los independientes.

El panorama plantea interrogantes sobre la relación entre el registro partidario y la intención de voto en Arizona. Aunque los republicanos tienen una ventaja de aproximadamente 300.000 votantes registrados, esa diferencia no se refleja en las preferencias electorales relevadas por la firma.

Los republicanos pierden apoyo entre sus votantes en Arizona, según la encuesta

Uno de los principales datos del sondeo es la proporción de electores republicanos que no respaldarían a los candidatos de su partido. Según HighGround, los postulantes de esa agrupación retienen entre el 68% y el 75% del apoyo de su propia base, mientras que entre el 8% y el 13% se inclinaría por candidatos demócratas.

De acuerdo con la interpretación de la encuestadora, los candidatos estatales suelen necesitar el respaldo del 90% al 95% de sus votantes partidarios para competir en condiciones favorables. El estudio también señaló problemas entre los electores de 50 a 64 años, un segmento que históricamente les había proporcionado apoyo.

Los expertos señalan que un porcentaje importante de electores republicanos decidió no respaldar a los postulantes de su partido Fotomontaje generado con IA

A eso se sumó la falta de entusiasmo detectada entre parte de su base, una tendencia que, según los datos aportados, también se manifestó en las primarias, cuando participaron 200.000 sufragistas menos de los previstos.

“Las tendencias actuales demuestran que la base republicana puede que no acuda a votar o que no esté siendo sincera con los entrevistadores sobre su apoyo al partido”, dijo Paul Bentz, vicepresidente sénior de Investigación y Estrategia en HighGround.

Hobbs lidera entre independientes y otras candidaturas demócratas avanzan

El voto independiente aparece como uno de los factores centrales de la ventaja demócrata. Entre los electores no afiliados a ninguno de los dos partidos principales, los datos mostraron:

Hobbs alcanzó el 58% de las preferencias

alcanzó el de las preferencias Biggs obtuvo el 20,5%

La tendencia también se observó en otras contiendas:

Para la Secretaría de Estado , el demócrata Adrian Fontes aventajó por 12 puntos al republicano Alexander Kolodin .

, el demócrata aventajó por al republicano . En la elección para fiscal general , Kris Mayes superó por 15 puntos a Warren Petersen .

, superó por a . En la carrera por la tesorería estatal , Nick Mansour llevó una diferencia de 9,2 puntos sobre Elijah Norton .

, llevó una diferencia de sobre . En la disputa por la Superintendencia de Instrucción Pública, Teresa Leyba Ruiz aventajó por seis puntos a Kimberly Yee.

El estudio indicó, además, que el respaldo de los independientes contribuyó al crecimiento de Mansour, cuya diferencia en ese grupo pasó de diez puntos en agosto a más de 27 en octubre. La ventaja de Leyba Ruiz entre los no afiliados también aumentó durante ese período.

HighGround atribuyó parte de los resultados al descontento con el liderazgo republicano nacional, incluido el del presidente Donald Trump, y a las preocupaciones económicas. El costo de los alimentos y la gasolina, junto con los aranceles, aparecieron entre los motivos mencionados para explicar el alejamiento de algunos electores respecto de los candidatos republicanos.