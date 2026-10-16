Midterms 2026: una encuesta revela que los republicanos perdieron 10 puntos de apoyo entre los latinos que votaron a Trump

A pocas semanas de las elecciones legislativas de medio término, el respaldo al Partido Republicano entre los votantes latinos que apoyaron a Donald Trump en 2024 retrocedió 10 puntos porcentuales en el último año, según una encuesta reciente. El informe indica que esta diferencia impulsa al Partido Demócrata a alcanzar su mayor ventaja de todo el ciclo electoral en la papeleta genérica para el Congreso, con 26 puntos de ventaja.

La encuesta que revela cómo los republicanos perdieron 10 puntos de apoyo

Según la encuesta nacional de Equis Research, realizada entre el 23 de septiembre y el 2 de octubre a 1800 votantes registrados, el apoyo del electorado latino que votó a Trump en las elecciones generales de 2024 frente a Kamala Harris perdió 10 puntos porcentuales desde octubre de 2025.

En aquel mes, registró un 86% de respaldo, mientras que en el informe más reciente la cifra fue de 76%.

Durante el último año, el presidente Donald Trump perdió un 10% de apoyo de los votantes latinos que lo eligieron en 2024 Jacquelyn Martin - AP

Asimismo, la erosión del apoyo republicano entre los hispanos que respaldaron a Trump en las presidenciales llevó a que un 13% de ellos manifieste ahora su intención de votar por un candidato demócrata al Congreso, mientras que un 11% se mostró indeciso.

El desplazamiento de votantes consolida el liderazgo del Partido Demócrata en la intención de voto genérico a nivel nacional con un 57% frente a un 31% de los republicanos.

Además, en los distritos congresionales altamente competitivos, la preferencia por los candidatos demócratas alcanza el 62%.

Esta cifra supera el desempeño de la contienda de medio término de 2022 (57%), aunque todavía no llega al máximo histórico registrado en 2018 (67%).

Economía y costo de vida: los principales temas de preocupación de los votantes

La economía y el costo de vida aparecieron consistentemente como la principal preocupación para los votantes latinos, además de establecerse como las áreas con peor desempeño del presidente Trump.

De cara a las elecciones del 3 de noviembre, la mitad de los latinos (52%) mencionaron a la economía y al costo de vida como el problema más importante que enfrenta EE.UU. actualmente Fotomontaje editado con IA

En el sondeo, alrededor de la mitad de los latinos (52%) mencionaron a la economía y al costo de vida como el problema más importante que enfrenta el país norteamericano hoy en día.

En este escenario, la percepción pública del presidente y su partido enfrenta niveles de desaprobación elevados:

Aprobación presidencial: solo el 30% de los latinos aprueba la gestión de Trump , frente a un 65% que la desaprueba (un saldo neto de -35).

solo el , frente a un (un saldo neto de -35). Manejo de la economía: el rechazo a su gestión económica alcanzó el 73% , y se elevó al 76% en lo que respecta al costo de vida.

el rechazo a su gestión económica alcanzó el , y se elevó al Imagen partidaria: un 58% de los electores sostuvo que tiene una opinión desfavorable del Partido Republicano, en tanto un 34% indicó que tiene una mirada favorable. El Partido Demócrata consiguió un balance positivo de +17 (54% favorable frente a 37% desfavorable).

La medición que favorece a los demócratas frente a Trump en los temas prioritarios

El sondeo de Equis Research también mostró una ventaja sustancial de los demócratas en la confianza de los votantes sobre las materias que más preocupan a la comunidad hispana:

Costo de vida: un 56% confía en los demócratas frente a un 31% en los republicanos (+25 puntos de ventaja).

un frente a un (+25 puntos de ventaja). Economía general: la ventaja demócrata es de 21 puntos (54% frente al 33%).

la ventaja demócrata es de (54% frente al 33%). Salud e inmigración: las ventajas se sitúan en 34 puntos en salud (60% vs. 26%) y 18 puntos en inmigración (53% vs. 35%).

las ventajas se sitúan en (60% vs. 26%) y (53% vs. 35%). Seguridad fronteriza: en un ámbito donde los republicanos mantenían históricamente el liderazgo, la preferencia se encuentra ahora dividida, con un 44% a favor de los demócratas y un 43% para los republicanos.

Trump dice que terminaría la guerra con Irán tras las elecciones de medio término

La jornada de elecciones del 3 de noviembre será clave para los dos años de mandato restantes de Trump debido a que podrían definir el control total de las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos (los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 escaños del Senado).

Si los demócratas conquistan al menos una de las dos cámaras (especialmente la Cámara de Representantes), la nueva conformación dificultaría la aprobación de proyectos legislativos y presupuestos.

En ese sentido, si el Congreso queda bloqueado o en manos de la oposición, la administración tendría que depender principalmente de órdenes ejecutivas y medidas arancelarias para avanzar con su agenda, al margen de un consenso con los miembros demócratas.