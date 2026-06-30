Escándalo demócrata: el senador latino de Arizona que se gastó la plata de su campaña en viajes a Disney

El senador demócrata por Arizona, Ruben Gallego, quedó en el centro de una controversia luego de que distintos registros financieros y reportes periodísticos expusieran el uso de dinero de campaña para cubrir viajes familiares, estadías y otros gastos vinculados con actividades políticas. La situación llevó a que el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) iniciara una investigación sobre el manejo de esos recursos.

Las acusaciones contra el senador de Arizona

La representante republicana de Florida, Anna Paulina Luna, presentó formalmente una queja ante el Comité de Ética del Senado en abril pasado. Luna acusó al senador Gallego de violaciones en el financiamiento de su campaña y de conducta inapropiada de naturaleza sexual.

Ruben Gallego se convirtió en senador de Arizona en 2024 tras superar a la republicana Kari Lake en una contienda reñida Foto Facebook Ruben Gallego

Paralelamente, reportes de medios como Politico y The New York Times detallaron un patrón de gasto en lujos personales, lo que incluía viajes familiares a Disney World, Disneyland, St. Barths y Puerto Rico, entre otros. El dinero utilizado habría provenido de los fondos de su Comité de Acción Política, llamado Juntos PAC.

Según la documentación presentada ante la Comisión de Elecciones Federales (FEC, por sus siglas en inglés) y retomada por los medios estadounidenses, parte de los desembolsos cuestionados corresponde a viajes realizados durante 2025:

Disney World (Orlando) : en abril de 2025, su campaña gastó casi US$1400 en este destino durante eventos de recaudación de fondos organizados por otros miembros del Congreso.

: en abril de 2025, su campaña gastó casi en este destino durante eventos de recaudación de fondos organizados por otros miembros del Congreso. Disneyland (California): en agosto del mismo año, se registraron gastos por US$1000 en el Grand Californian Hotel de Disneyland.

En estos viajes, el senador fue acompañado por su esposa, Sydney Gallego, sus hijos y, en ocasiones, por la niñera de tiempo completo. La investigación de Politico y The New York Times también reveló gastos de los fondos electorales en:

El 2023, Gallego y el exrepresentante Eric Swalwell utilizaron un fondo conjunto para asistir al Super Bowl en Arizona , por lo que gastaron US$34.700 en boletos para ellos, sus esposas y donantes.

, por lo que gastaron en boletos para ellos, sus esposas y donantes. Desde 2019, el senador facturó más de US$18.000 por conceptos de cuidado infantil, lo que incluye un pago de US$400 a su suegra, Moria Comini, bajo el concepto específico de “babysitting” mientras él asistía a un evento de recaudación de fondos.

por conceptos de cuidado infantil, lo que incluye un pago de a su suegra, Moria Comini, bajo el concepto específico de “babysitting” mientras él asistía a un evento de recaudación de fondos. Según los medios estadounidense, se documentaron vuelos y estancias pagadas por la campaña en lugares como St. Barths (para el cumpleaños del jefe de su esposa), Miami, Puerto Rico y Nantucket.

Los registros indicaron que esos desplazamientos coincidieron con actividades de recaudación de fondos organizadas por otros legisladores.

Qué dijo Rubén Gallego sobre las acusaciones en su contra

El senador de Arizona respondió a las acusaciones y argumentó que sus gastos son legales y reflejan su realidad como padre de tres niños pequeños. Ruben Gallego afirmó que la FEC permite el reembolso de gastos de cuidado de niños.

“No es ningún secreto que, como parte de ser senador, tengo que recaudar fondos. Es la naturaleza de la política, y es un tema de mucho debate. Pero aun así, es parte del trabajo”, señaló en su cuenta de X. “No soy millonario (soy uno de los miembros del Congreso menos adinerados), cada mes es un juego de equilibrar el cuidado infantil, los viajes y la programación", agregó.

Gallego admitió que lleva a su esposa e hijos a eventos de recaudación de fondos en “lugares agradables” porque “es allí donde están los donantes”.

“Sé que la gente tiene opiniones al respecto, pero esa es la naturaleza del sistema de campañas que tenemos en nuestro país. Así que me acusan de esto: recaudar fondos como lo hacen todos los políticos, pero haciéndolo como padre de niños menores de diez años. Eso es todo”, finalizó.

El comunicado de Gallego tras las acusaciones de utilizar fondos de campañas en gastos familiares X @RubenGallego

Qué resolvió el Comité de Ética del Senado

Tras revisar documentación de la Comisión Federal de Elecciones, informes de gastos, declaraciones y respuestas presentadas por el propio Gallego, el Comité de Ética del Senado resolvió cerrar el expediente y desestimar el caso.

En un comunicado oficial, el organismo señaló que no encontró pruebas suficientes para sostener que el senador hubiera incumplido la legislación federal, las reglas del Senado o los estándares de conducta aplicables. También destacó la colaboración del legislador durante el proceso.

“El rechazo por parte del Comité de Ética reafirma lo que he dicho desde el principio sobre estas acusaciones: se trataba de conspiraciones de la derecha promovidas por activistas de extrema derecha como Anna Paulina Luna, la Casa Blanca y sus aliados", dijo Gallego en un comunicado publicado el 29 de junio.

Sin embargo, esta resolución no puso fin al caso. De acuerdo con The New York Times, el DOJ mantiene abierta una investigación independiente por posibles irregularidades vinculadas con el financiamiento de campaña.

Mientras tanto, el senador demócrata solicitó la disculpa de la representante republicana Luna por “instrumentalizar el proceso ético”. “Seguiré luchando por los habitantes de Arizona y exigiendo responsabilidades a los republicanos de Trump por los altos costos y las nuevas guerras", agregó.