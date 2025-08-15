Anna Paulina Luna, la exmodelo de origen mexicano que nació en California y ahora es aliada política de Donald Trump

Anna Paulina Luna, congresista por el 13º distrito de Florida, se convirtió en una de las figuras más visibles del ala conservadora del Partido Republicano y en una ferviente defensora de Donald Trump. Su historia personal y su rápido ascenso político la colocaron en el centro de debates nacionales, tanto por sus iniciativas legislativas como por su participación en investigaciones de alto perfil, incluido el caso Jeffrey Epstein.

De una infancia difícil en California a la Fuerza Aérea: la historia de Anna Paulina Luna

Nacida el 6 de mayo de 1989 en Santa Ana, California, Anna Paulina Luna creció en un entorno marcado por la inestabilidad familiar. Criada por una madre soltera en el sur del Estado Dorado, atravesó una juventud complicada antes de encontrar su rumbo en las Fuerzas Armadas, según informa su biografía.

Veterana de la Fuerza Aérea y exmodelo: la singular trayectoria de Luna

A los 19 años se alistó en la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Se desempeñó como gerente de aeródromo en la Base Aérea Whiteman, en Misuri, y posteriormente en Florida.

Recibió la Medalla al Logro de la Fuerza Aérea antes de su baja con honores en 2014.

En 2017 se graduó en biología en la Universidad de Florida Occidental.

En su etapa militar conoció a su esposo, Andrew Gamberzky, operador de Fuerzas Especiales que obtuvo una Estrella de Bronce y un Corazón Púrpura por su labor en Afganistán.

Antes de su incursión formal en la política, Luna trabajó como modelo y apareció en campañas fotográficas para revistas como Maxim y Sports Illustrated.

Aunque nació con el nombre Anna Paulina Mayerhofer, presentó documentos en 2019 para cambiarse su apellido. Lo eligió de su abuela materna, que llegó a Estados Unidos de Ciudad de México.

Su llegada a la Cámara de Representantes y su postura dura contra la inmigración ilegal

Su llegada al Congreso en 2023 marcó un hito: fue la primera mujer con raíces mexicanas en representar a Florida en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Desde entonces, cultivó un perfil de línea dura en temas como el aborto, la inmigración ilegal y la defensa de la portación de armas.

Es miembro del Comité de Asuntos Exteriores y del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental.

Preside el Grupo de Trabajo sobre Desclasificación de Secretos Federales.

Forma parte del Caucus de la Libertad, un bloque republicano de tendencia conservadora.

Su esposo, Andrew Gamberzky, es un condecorado veterano de Fuerzas Especiales Anna Paulina Luna/Facebook

Su alianza con Donald Trump y la propuesta del Monte Rushmore

La lealtad de Luna hacia Donald Trump fue evidente tanto en sus discursos como en sus propuestas legislativas. El 28 de enero de 2025 presentó un proyecto de ley para añadir el rostro del presidente en el Monte Rushmore, en Dakota del Sur, junto a los de George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln y Theodore Roosevelt.

En el comunicado oficial, la congresista sostuvo: “El liderazgo audaz del presidente Trump y su firme dedicación a la grandeza de Estados Unidos han cimentado su lugar en la historia”. Según explicó, el homenaje se fundamenta en lo que describe como un impacto transformador en materia económica, de seguridad nacional y de política exterior durante sus mandatos.

La participación de Luna en la investigación del caso Jeffrey Epstein

En paralelo a su agenda legislativa, Luna intervino en investigaciones sensibles, como la que lleva adelante el Comité de Supervisión de la Cámara sobre el caso de Jeffrey Epstein.

Como miembro del Comité de Supervisión, Luna juega un papel clave en la investigación del caso Epstein

En declaraciones recientes al Palm Beach Post, Luna dejó claro que, aunque el exfiscal Alex Acosta —quien aprobó el acuerdo— no figura en la lista actual de testigos, aún es un posible convocado: “Esto no saca a Alex Acosta de la mesa. En cualquier momento se le puede llamar a testificar”.

Acosta, que fue secretario de Trabajo de Trump, renunció en 2019 por las críticas recibidas por su papel en el caso Epstein. Luna presionó para que se apliquen criterios de máxima transparencia, al comparar la situación con la liberación de documentos sobre el asesinato de John F. Kennedy, en la que también participó desde el Grupo de Trabajo que preside.