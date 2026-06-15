“El país está observando”: Newsom acusa a Trump de usar al Departamento de Justicia para investigarlo a él y a su esposa
El gobernador de California dijo que agentes federales ya contactaron a amigos y exempleados de su entorno; vincula la indagación con sus planes de postularse a la presidencia de EE.UU.
- 3 minutos de lectura'
El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, denunció este lunes que el Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación sobre él y su esposa, Jennifer Siebel Newsom, y responsabilizó directamente al presidente Donald Trump de impulsar la pesquisa por razones políticas. En un video publicado en X, el mandatario estatal dijo que agentes federales visitaron recientemente a amigos y exempleados, solicitando documentos “no porque hayan descubierto un delito, sino porque simplemente intentan hallar uno”.
Qué dijo Newsom y por qué involucra a su esposa
“Después de pedir que me detuvieran el año pasado, Donald Trump ordenó a su Departamento de Justicia que me investigara”, afirmó Newsom en el video, según consignaron Fox News y Europapress. “Y justo la semana pasada me enteré de que su campaña ha llegado hasta mi propia casa: para acabar conmigo, va a por mi mujer, Jen”.
El gobernador usó su publicación en X para elevar el tono del enfrentamiento: “Hoy, mi esposa y yo pasamos a integrar la lista de objetivos de Donald Trump. Ha ordenado a su Departamento de Justicia que nos investigue. No han encontrado un delito: simplemente intentan encontrar uno”, escribió.
Qué se confirmó y qué no tiene respaldo oficial
Una fuente familiarizada con el caso dijo a AP que existen múltiples indagaciones federales sobre personas cercanas al gobernador, incluida una que involucra los impuestos de su esposa, pero aclaró que el liderazgo político en Washington no participó en la decisión de iniciarlas.
Una fuente separada citada por CNN señaló que no hay una investigación que apunte directamente a Newsom. El Departamento de Justicia no emitió ninguna declaración pública.
Por qué este conflicto importa más allá de California
“Trump no me persigue por mis tuits incisivos. Me persigue porque estoy pensando en postularme a la presidencia y odia que lo haya desafiado repetidamente por sus mentiras y engaños”, dijo Newsom.
El gobernador es uno de los nombres más mencionados dentro del Partido Demócrata como posible candidato para 2028 y lleva meses enfrentado públicamente con el presidente, con quien protagonizó disputas por políticas migratorias, fondos federales y el despliegue de la Guardia Nacional en California.
Las próximas semanas definirán si la investigación produce cargos formales o se agota en la etapa de recopilación de información bajo secreto de gran jurado.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
- 1
Es argentina, estudió en una escuela rural, trabajó con un exitoso empresario y ahora tiene su propio proyecto
- 2
El electrodoméstico que hay que desenchufar porque puede provocar un cortocircuito
- 3
La selección argentina, modelo para Inglaterra: la confesión de un defensor antes del debut en el Mundial
- 4
Chilavert destruyó al DT Alfaro tras la goleada sufrida ante EE.UU. y calificó como “mudo” al arquero Gill