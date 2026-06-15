“El país está observando”: Newsom acusa a Trump de usar al Departamento de Justicia para investigarlo a él y a su esposa

El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, denunció este lunes que el Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación sobre él y su esposa, Jennifer Siebel Newsom, y responsabilizó directamente al presidente Donald Trump de impulsar la pesquisa por razones políticas. En un video publicado en X, el mandatario estatal dijo que agentes federales visitaron recientemente a amigos y exempleados, solicitando documentos “no porque hayan descubierto un delito, sino porque simplemente intentan hallar uno”.

Qué dijo Newsom y por qué involucra a su esposa

“Después de pedir que me detuvieran el año pasado, Donald Trump ordenó a su Departamento de Justicia que me investigara”, afirmó Newsom en el video, según consignaron Fox News y Europapress. “Y justo la semana pasada me enteré de que su campaña ha llegado hasta mi propia casa: para acabar conmigo, va a por mi mujer, Jen”.

La Reacción De Gavin Newsom, Gobernador De California

El gobernador usó su publicación en X para elevar el tono del enfrentamiento: “Hoy, mi esposa y yo pasamos a integrar la lista de objetivos de Donald Trump. Ha ordenado a su Departamento de Justicia que nos investigue. No han encontrado un delito: simplemente intentan encontrar uno”, escribió.

La reacción de Newsom contra Donald Trump X @CAgovernor

Qué se confirmó y qué no tiene respaldo oficial

Una fuente familiarizada con el caso dijo a AP que existen múltiples indagaciones federales sobre personas cercanas al gobernador, incluida una que involucra los impuestos de su esposa, pero aclaró que el liderazgo político en Washington no participó en la decisión de iniciarlas.

Una fuente separada citada por CNN señaló que no hay una investigación que apunte directamente a Newsom. El Departamento de Justicia no emitió ninguna declaración pública.

Por qué este conflicto importa más allá de California

“Trump no me persigue por mis tuits incisivos. Me persigue porque estoy pensando en postularme a la presidencia y odia que lo haya desafiado repetidamente por sus mentiras y engaños”, dijo Newsom.

El gobernador es uno de los nombres más mencionados dentro del Partido Demócrata como posible candidato para 2028 y lleva meses enfrentado públicamente con el presidente, con quien protagonizó disputas por políticas migratorias, fondos federales y el despliegue de la Guardia Nacional en California.

“Hoy, mi esposa y yo pasamos a integrar la lista de objetivos de Donald Trump", aseguró Newsom Imagen ilustrativa generada con IA

Las próximas semanas definirán si la investigación produce cargos formales o se agota en la etapa de recopilación de información bajo secreto de gran jurado.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.