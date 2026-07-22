Quién es Andy Biggs: el candidato de Trump que busca ganar las elecciones a la gobernación de Arizona en 2026

El pasado 21 de julio, los votantes de Arizona se acercaron a las urnas para elegir al candidato que va a representarlos en las elecciones generales del 3 de noviembre por la gobernación. En el Partido Republicano, el congresista Andy Biggs figura entre los candidatos favoritos a enfrentar a la actual gobernadora, Katie Hobbs, tras contar con el respaldo del presidente Donald Trump.

Quién es Andy Biggs, el congresista que busca ser el nuevo gobernador de Arizona

Biggs nació el 7 de noviembre de 1958 en Tucson, Arizona. Se graduó de Estudios Asiáticos de la Universidad Brigham Young y luego obtuvo un doctorado en Derecho en la Universidad de Arizona, según consignó su biografía oficial.

Andy Biggs cuenta con una licenciatura en Estudios Asiáticos de la Universidad Brigham Young @andybiggs4az

Tras culminar sus estudios, ejerció como abogado y obtuvo licencias para ejercer en Washington y Nuevo México. No obstante, en la década de los 2000, trabajó por ocho años en la Cámara de Representantes de Arizona y seis años en el Senado del estado.

Para 2012, fue elegido presidente del Senado de Arizona, cargo que ocupó durante sus últimos cuatro años en la legislatura estatal antes de formar parte del Congreso de Estados Unidos.

Trayectoria en el Congreso de Estados Unidos

En 2016, fue elegido por primera vez para representar el Quinto Distrito de Arizona en el Congreso. Se encuentra en su tercer mandato y ha patrocinado diferentes proyectos de ley, según consignó el sitio web de la Cámara de Representantes. Algunos de estos son:

HR9200: normativa relacionada con la protección de las fronteras de Estados Unidos. Fue remitido al Subcomité de Transporte y Seguridad Marítima en julio de este año.

HR8920: proyecto que prevé modificar el Código de Rentas Internas de 1986 con el fin de hacer cumplir las leyes de inmigración. Fue remitido al Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara en mayo de este año.

Fue remitido al Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara en mayo de este año. HR7296: normativa que exige presentar pruebas de ciudadanía estadounidense para registrarse como votante y una identificación con fotografía para participar en las elecciones federales. Fue remitido al Comité de Administración de la Cámara en enero de este año.

Andy Biggs es uno de los copatrocinadores de la "Ley para Salvar a Estados Unidos" que solicita a los votantes una identificación para registrarse (AP Foto/Andrew Harnik, Archivo)

De igual modo, Biggs es actual miembro del Comité de Judicatura. Allí, ejerce como presidente del Subcomité sobre Crimen y Vigilancia del Gobierno Federal.

Vínculo de Andy Biggs con Donald Trump

El congresista anunció su candidatura para gobernador en enero de 2025 bajo la premisa de construir la “Florida del Oeste”, de acuerdo con Kjzz Phoenix. Cuenta con el respaldo de Trump, quien lo catalogó como un “líder cívico muy exitoso”.

Donald Trump aseguró que Andy Biggs no va a defraudar a los residentes de Arizona Truth Social/@realDonaldTrump

“Andy ha servido a su comunidad con una carrera repleta de reconocimientos. Como su próximo gobernador, trabajará para reducir impuestos y regulaciones, promover los productos hechos en EE.UU. [mayúscula] ,mantener nuestra frontera segura, detener a los inmigrantes indocumentados y proteger nuestra Segunda Enmienda, siempre bajo amenaza", dijo desde su cuenta en Truth Social.

Pese a su apoyo, ambos tuvieron sus diferencias en el pasado. En enero de 2023, el congresista rechazó apoyar a Kevin McCarthy para ser el presidente de la Cámara de Representantes, algo que anhelaba Trump.

Donald Trump llamó a Biggs y le advirtió que “no lo iba a apoyar” en su candidatura por la gobernación, si no le brindaba el respaldo a Kevin McCarthy para ser el presidente de la Cámara de Representantes en 2023 WIN MCNAMEE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En ese contexto, el mandatario llamó a Biggs y le advirtió que “no lo iba a apoyar” en su candidatura por la gobernación, si no le brindaba el respaldo a McCarthy, según consignó Cronkite News. Pese a ello, este respondió que él y los demás “no iban a cambiar” de opinión.

Con 15 votos, Biggs y otros conservadores cedieron de forma parcial a votar a favor de McCarthy. No obstante, nueve meses después, fue uno de los republicanos que votó para destituirlo de su cargo.

Candidatura a gobernador y sus principales propuestas

Biggs tiene preparado un paquete de “propuestas éticas” en caso de triunfar en los comicios generales del 3 de noviembre. Algunos de estos incluyen:

Hacer de Arizona un “estado asequible” mediante la reducción de impuestos y el fomento de la creación de empleo.

mediante la reducción de impuestos y el fomento de la creación de empleo. Asegurar la frontera sur y brindar recursos a los departamentos de seguridad pública.

y brindar recursos a los departamentos de seguridad pública. Gestionar de forma responsable los recursos hídricos

Garantizar la integridad electoral

“Andy Biggs tiene una gran historia frente al caos de Katie Hobbs [actual gobernadora de Arizona] y será el próximo gobernador con la inversión adecuada y el apoyo de los republicanos locales y nacionales", destacó un memorando del equipo de Biggs publicado el día de las elecciones primarias.

Qué dijeron las últimas encuestas sobre Andy Biggs

Los sondeos emitidos a principios de julio mostraron un claro liderazgo de Biggs frente a sus rivales. De acuerdo con una encuesta realizada por Nextgen Polling, el congresista encabezaba la intención del voto republicano con un 66.1% de apoyo.

Ese resultado fue respaldado por otro sondeo de Noble Predictive Insights, que también ubicó al candidato respaldado por Trump al frente de la contienda republicana con un 60% de aprobación.