“Próximo gobernador de Arizona”: Trump respalda a Biggs en su plan para sustituir a Hobbs
Pese al respaldo actual, en 2023 se distanciaron debido a que el precandidato no secundó la candidatura de Kevin McCarthy en la Cámara de Representantes
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El presidente Donald Trump respaldó al precandidato Andy Biggs en las primarias republicanas para la gobernación de Arizona, a quien calificó como un “líder cívico muy exitoso”. Si el congresista triunfa en los comicios, se enfrentará a la actual gobernadora del estado, Katie Hobbs, en las elecciones generales del próximo 3 de noviembre.
Qué dijo Donald Trump sobre Andy Biggs
El republicano dio a conocer su postura el pasado 10 de julio, cuando destacó a Biggs como un “distinguido congresista” que prevé trabajar para impulsar la economía en Arizona y detener a los “inmigrantes indocumentados”.
“Es un gran honor para mí respaldar al muy respetado congresista Andy Biggs, defensor de los intereses de Estados Unidos, quien se postula para ser el próximo gobernador del maravilloso estado de Arizona“, dijo el presidente.
Luego agregó: “Andy ha servido a su comunidad con una carrera repleta de reconocimientos. Como su próximo gobernador, trabajará para reducir impuestos y regulaciones, promover los productos hechos en EE.UU. [mayúscula], liberar el dominio de la energía estadounidense, mantener nuestra frontera segura, detener a los inmigrantes indocumentados y proteger nuestra Segunda Enmienda, siempre bajo amenaza".
Trump remarcó a sus seguidores que Biggs contaba con muchas victorias en el Estado del Gran Cañón y que no los “iba a defraudar”.
Conflictos previos entre Donald Trump y Andy Biggs
Pese a que el presidente le mostró su apoyo a Biggs para los comicios del próximo 21 de julio, ambos han tenido disputas en el pasado. En enero de 2023, el congresista rechazó apoyar a Kevin McCarthy para ser el presidente de la Cámara de Representantes, algo que anhelaba Trump.
En ese contexto, el mandatario llamó a Biggs y le advirtió que “no lo iba a apoyar” en su candidatura por la gobernación, si no le brindaba el respaldo a McCarthy, según consignó Cronkite News. Pese a ello, este respondió que él y los demás “no iban a cambiar” de opinión.
Con 15 votos, Biggs y otros conservadores cedieron de forma parcial a votar a favor de McCarthy. No obstante, nueve meses después, fue uno de los republicanos que votó para destituirlo de su cargo.
El plan de Andy Biggs si gana la gobernación de Arizona
En caso de ser electo gobernador el próximo 3 de noviembre, Biggs tiene preparado un paquete de “propuestas éticas”. Algunas son las siguientes:
- Eliminación del fondo de inauguración: Biggs propone prescindir de celebraciones costosas en la ceremonia de asunción del cargo. Desde este punto, su plan sería tomar posesión del cargo a las 8.30 hs del 4 de enero de 2027 y comenzar a trabajar de inmediato.
- Transparencia de proveedores del estado: se compromete a firmar una norma (basada en el proyecto de ley SB 1612) en su primer mes de mandato que obligue a las empresas que licitan contratos estatales a revelar sus contribuciones políticas.
- Economía: prevé reducir los costos para las familias con menos impuestos, el la creación de empleo y la disminución de la burocracia gubernamental.
- Integridad electoral: propone promulgar una ley que garantice la rectitud en los comicios para que los resultados se entreguen de manera oportuna.
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