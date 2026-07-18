“Próximo gobernador de Arizona”: Trump respalda a Biggs en su plan para sustituir a Hobbs

El presidente Donald Trump respaldó al precandidato Andy Biggs en las primarias republicanas para la gobernación de Arizona, a quien calificó como un “líder cívico muy exitoso”. Si el congresista triunfa en los comicios, se enfrentará a la actual gobernadora del estado, Katie Hobbs, en las elecciones generales del próximo 3 de noviembre.

Qué dijo Donald Trump sobre Andy Biggs

El republicano dio a conocer su postura el pasado 10 de julio, cuando destacó a Biggs como un “distinguido congresista” que prevé trabajar para impulsar la economía en Arizona y detener a los “inmigrantes indocumentados”.

Donald Trump lo destacó como un distinguido congresista y aseguró que el va a detener a los inmigrantes indocumentados Truth Social/@realDonaldTrump

“Es un gran honor para mí respaldar al muy respetado congresista Andy Biggs, defensor de los intereses de Estados Unidos, quien se postula para ser el próximo gobernador del maravilloso estado de Arizona“, dijo el presidente.

Luego agregó: “Andy ha servido a su comunidad con una carrera repleta de reconocimientos. Como su próximo gobernador, trabajará para reducir impuestos y regulaciones, promover los productos hechos en EE.UU. [mayúscula], liberar el dominio de la energía estadounidense, mantener nuestra frontera segura, detener a los inmigrantes indocumentados y proteger nuestra Segunda Enmienda, siempre bajo amenaza".

Trump remarcó a sus seguidores que Biggs contaba con muchas victorias en el Estado del Gran Cañón y que no los “iba a defraudar”.

Conflictos previos entre Donald Trump y Andy Biggs

Pese a que el presidente le mostró su apoyo a Biggs para los comicios del próximo 21 de julio, ambos han tenido disputas en el pasado. En enero de 2023, el congresista rechazó apoyar a Kevin McCarthy para ser el presidente de la Cámara de Representantes, algo que anhelaba Trump.

En enero de 2023, Andy Biggs se negó apoyar a Kevin McCarthy para ser el presidente de la Cámara de Representantes WIN MCNAMEE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En ese contexto, el mandatario llamó a Biggs y le advirtió que “no lo iba a apoyar” en su candidatura por la gobernación, si no le brindaba el respaldo a McCarthy, según consignó Cronkite News. Pese a ello, este respondió que él y los demás “no iban a cambiar” de opinión.

Con 15 votos, Biggs y otros conservadores cedieron de forma parcial a votar a favor de McCarthy. No obstante, nueve meses después, fue uno de los republicanos que votó para destituirlo de su cargo.

El plan de Andy Biggs si gana la gobernación de Arizona

En caso de ser electo gobernador el próximo 3 de noviembre, Biggs tiene preparado un paquete de “propuestas éticas”. Algunas son las siguientes: