“Mantener Arizona a salvo”: el plan de Biggs para asegurar la frontera y ganarle las elecciones a Hobbs

El representante republicano Andy Biggs, uno de los principales aliados del presidente Donald Trump en el Congreso, presentó las propuestas con las que busca convertirse en el próximo gobernador de Arizona. Su plataforma pone el foco en la seguridad fronteriza, el combate al crimen, la reducción de regulaciones y una serie de medidas de transparencia con las que intentará derrotar a la actual gobernadora demócrata Katie Hobbs. “Mantener Arizona a salvo” es uno de sus lemas clave.

Qué propone Andy Biggs para asegurar la frontera de Arizona

La elección en el estado se celebrará el 3 de noviembre de 2026, mientras que las primarias de ambos partidos están previstas para el 21 de julio. Hobbs irá por la reelección con el Partido Demócrata y Biggs competirá por la nominación republicana en una de las contiendas estatales más observadas de EE.UU.

La retórica sobre inmigración de Andy Biggs en Arizona

Dentro de su plataforma oficial, Biggs sostiene que resguardar a Arizona será una de las prioridades de su eventual administración. Para lograrlo, promete trabajar junto a Trump y con las fuerzas del orden para asegurar completamente la frontera sur, combatir el tráfico de drogas y de personas, y reforzar el financiamiento de los organismos de seguridad.

El congresista considera que el control migratorio debe convertirse en uno de los pilares del gobierno estatal y plantea una coordinación más estrecha con las autoridades federales para enfrentar el ingreso irregular de migrantes y el tráfico de fentanilo.

Su programa también incluye iniciativas para reducir impuestos, favorecer la creación de empleo, disminuir la carga regulatoria, garantizar un suministro energético estable y desarrollar una política hídrica orientada al crecimiento del estado.

Las propuestas de transparencia con las que busca diferenciarse de Katie Hobbs

Biggs también presentó un paquete de medidas orientadas a reforzar la transparencia en la administración pública.

Entre ellas figura la eliminación de un fondo especial para ceremonias de asunción. Según la campaña del republicano, si resulta electo no creará un fondo de inauguración y los funcionarios asumirán sus cargos para comenzar a trabajar de inmediato.

El republicano Andy Biggs emerge como el principal contendiente de Katie Hobbs para la gobernación de Arizona en 2026 Imagen compuesta

También prometió impulsar una ley que obligue a las empresas que buscan contratos estatales a informar contribuciones políticas realizadas por la compañía o sus directivos. Otra propuesta contempla una divulgación más rápida del uso del denominado State Protocol Fund, con notificaciones públicas sobre gastos y aportes recibidos.

A esto se suma el respaldo a iniciativas destinadas a prohibir donaciones extranjeras en campañas políticas y a reforzar los controles sobre los recolectores de firmas utilizados en propuestas electorales.

Analistas políticos consideran que la elección de 2026 será una de las más competitivas de EE.UU. X/@GovernorHobbs

Cómo llega Andy Biggs a las elecciones para gobernador de Arizona

Biggs representa a Arizona en la Cámara de Representantes desde 2017 y anteriormente presidió el Senado estatal. Con el paso de los años se consolidó como una de las voces más influyentes del ala conservadora republicana y recibió el respaldo de Trump en la carrera por la gobernación.

Analistas políticos de The New York Times consideran que la elección de 2026 será una de las más competitivas de EE.UU. debido al peso electoral del estado y a los ajustados resultados registrados en los últimos ciclos.

El candidato Biggs cuenta con el 60% de apoyo de cara a las primarias republicanas en Arizona @andybiggs4az

Los sondeos iniciales muestran a Hobbs con ventaja en un eventual enfrentamiento directo. Sin embargo, Biggs aparece como uno de los favoritos para obtener la nominación republicana y llegar a la elección general.

Tras las primarias de julio, la campaña ingresará en su etapa decisiva. El ganador enfrentará a la actual gobernadora en noviembre en unos comicios que definirán el rumbo político de Arizona durante los próximos años.