Últimas encuestas de Arizona: Biggs lidera la primaria republicana, pero Hobbs tiene la ventaja en las elecciones generales

La disputa por la gobernación de Arizona comienza a mostrar tendencias tanto en la interna republicana como en el eventual enfrentamiento por la gobernación. Mientras el congresista Andy Biggs consolida su posición para quedarse con la candidatura del Partido Republicano, la actual gobernadora Katie Hobbs mantiene una ventaja en los sondeos de cara a una elección general del 3 de noviembre.

Andy Biggs se fortalece en las primarias republicanas de Arizona

Según la última encuesta de Noble Predictive Insights, realizada entre el 5 y el 7 de mayo sobre una muestra de 996 votantes registrados en Arizona, Andy Biggs amplió su ventaja en la primaria republicana y quedó muy cerca de alcanzar la mayoría absoluta de las preferencias para los comicios del próximo 21 de julio.

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Los resultados del relevamiento muestran:

Andy Biggs: 48%

48% David Schweikert: 18%

18% Diferencia: Biggs +30 puntos

El crecimiento de Biggs también se refleja al comparar la evolución de las mediciones realizadas por la misma consultora a lo largo del año. En febrero obtenía el 40% de intención de voto y, apenas unos meses después, escaló hasta el 48%, una mejora de ocho puntos porcentuales.

Los antecedentes de otras encuestas también muestran una posición favorable para el congresista republicano:

Noble Predictive Insights (5 al 7 de mayo): Biggs 48% - Schweikert 18%

Biggs 48% - Schweikert 18% Noble Predictive Insights (23 al 26 de febrero): Biggs 40% - Schweikert 19%

Biggs 40% - Schweikert 19% Emerson (8 al 10 de noviembre 2025): Biggs 50% - Schweikert 8%

Katie Hobbs mantiene la ventaja en las elecciones 2026

Aunque Biggs gana fuerza entre los republicanos, el panorama cambia cuando se proyecta la elección general del 3 de noviembre. El promedio elaborado por RealClearPolitics posiciona a Katie Hobbs por delante del congresista republicano.

El promedio de encuestas de RealClearPolitics otorga una ventaja a la gobernadora Katie Hobbs con un 44,3% de intención de voto, frente al 39,3% que acumula Andy Biggs Imagen compuesta

El promedio de encuestas muestra:

Katie Hobbs: 44,3%

44,3% Andy Biggs: 39,3%

39,3% Diferencia: Hobbs +5 puntos

Las mediciones individuales consideradas para ese promedio reflejan un escenario similar:

Noble Predictive Insights (5 al 7 de mayo): Hobbs 41% - Biggs 37%.

Hobbs 41% - Biggs 37%. TIPP (20 al 24 de abril): Hobbs 48% - Biggs 38%.

Hobbs 48% - Biggs 38%. Emerson (8 al 10 de noviembre de 2025): Hobbs 44% - Biggs 43%.

La encuesta más reciente de Noble Predictive Insights muestra que la incorporación del candidato independiente Hugh Lytle prácticamente no modificó el escenario respecto de la medición realizada en febrero. Hobbs pasó del 42% al 41%, mientras que Biggs permaneció en el 37%, con una ventaja estable para la gobernadora.

Las bases electorales de Hobbs y Biggs

El estudio de Noble Predictive Insights identifica cuáles son los principales grupos que sostienen a cada uno de los candidatos.

En el caso de Katie Hobbs, su respaldo se concentra principalmente en:

Demócratas: 88%.

Liberales: 77%.

Votantes de Kamala Harris de 2024: 84%.

Condado de Pima: 52%.

Electores urbanos: 46%.

Moderados: 48%.

Hispanos: 41%.

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Por el lado de Andy Biggs, sus principales apoyos provienen de:

Republicanos: 77%.

Simpatizantes de Donald Trump: 85%.

Conservadores: 72%.

Votantes de Trump en 2024: 74%.

Residentes rurales: 42%.

Hombres: 42%.

Personas de 45 años o más: 42%.

La investigación sostiene que la diferencia entre ambos candidatos aún depende en buena medida de los votantes independientes y moderados, sectores donde Hobbs conserva una ventaja importante.