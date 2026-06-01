Katie Hobbs firma seis nuevas leyes en Arizona: impuestos, licencias, verificación biométrica y venta de alcohol

La gobernadora Katie Hobbs promulgó un nuevo paquete legislativo en Arizona que introduce cambios en áreas como la recuperación de impuestos sobre propiedades, los procedimientos para proveedores de servicios de discapacidad, la regulación de carteles publicitarios, las acciones contra ocupantes ilegales de viviendas, las normas para la venta y distribución de bebidas alcohólicas y los plazos de aprobación para proyectos residenciales.

SB 1067 en Arizona: qué cambia en gravámenes de condado, avisos y excedentes

La SB 1067 modifica diversas disposiciones vinculadas con los gravámenes fiscales sobre bienes inmuebles y los procesos de ejecución vinculados con esos tributos.

La ley SB 1067 permitirá a los dueños afectados por ejecuciones hipotecarias apelar ante un juez para garantizar que la venta forzosa de sus propiedades no se liquide a precios de remate @GovernorHobbs

Entre los principales cambios se encuentran:

Se mantiene que la venta de un gravamen fiscal sobre una propiedad no elimina servidumbres existentes.

no elimina servidumbres existentes. Tampoco extingue determinados gravámenes por evaluaciones especiales establecidos por distintas disposiciones estatales y locales.

Los propietarios que enfrenten una ejecución hipotecaria por gravámenes fiscales podrán solicitar que un tribunal determine si una venta destinada a recuperar excedentes económicos es razonable.

podrán solicitar que un tribunal determine si una venta destinada a recuperar excedentes económicos es razonable. Un juez deberá considerar si la propiedad podría venderse por más de 2500 dólares por encima de los montos adeudados.

por encima de los montos adeudados. Se detallan los documentos e información que deberán presentar tanto el titular del certificado de compra como el propietario para calcular el posible excedente.

SB 1172 en Arizona: nuevas reglas para proveedores de servicios de discapacidad

La SB 1172 crea un procedimiento específico para los casos en que el estado rechace solicitudes de acreditación o reacreditación de proveedores vinculados a servicios para personas con discapacidades del desarrollo. Los puntos principales son:

Si una solicitud es rechazada, el solicitante tendrá la oportunidad de corregir los errores detectados.

Dispondrá de 14 días hábiles para subsanar las deficiencias notificadas.

Una vez comunicadas las correcciones, el departamento deberá reevaluar la solicitud.

Si después de la revisión la petición vuelve a ser rechazada y no se inicia una acción contractual dentro de otros 14 días hábiles, el solicitante podrá apelar.

SB 1232 en Arizona: nuevos permisos para carteles en áreas de compatibilidad militar

La SB 1232 introduce modificaciones a la normativa sobre publicidad exterior y permite nuevos supuestos para instalar carteles en determinadas áreas cercanas a instalaciones militares. Según el texto aprobado:

Se autoriza la colocación de carteles, pantallas y dispositivos publicitarios en propiedades ubicadas dentro de distritos de zonificación de compatibilidad militar.

La propiedad debe contar con un permiso de compatibilidad militar que habilite usos comerciales o industriales.

El terreno debe encontrarse dentro de zonas de alto ruido o potencial riesgo de accidentes definidas por la legislación estatal.

La aprobación deberá producirse mediante una audiencia pública organizada por la jurisdicción local o el condado correspondiente.

La enmienda SB 1232 flexibiliza la instalación de pantallas publicitarias en terrenos comerciales cercanos a bases militares

La ley mantiene además numerosas disposiciones sobre publicidad electrónica ya existentes, entre las que se incluyen restricciones relacionadas con iluminación, ubicación, tiempos de transición de mensajes y requisitos de permisos.

SB 1426 en Arizona: proceso acelerado para remover ocupantes no autorizados

Una de las medidas con mayor impacto en materia de vivienda es la SB 1426, que modifica las normas sobre ingreso forzoso y retención indebida de inmuebles.

La legislación incorpora nuevas herramientas para propietarios afectados por ocupantes no autorizados. Entre las condiciones establecidas para actuar contra estos se encuentran:

El inmueble debe incluir una vivienda residencial o utilizarse con fines habitacionales.

La persona debe estar ocupando la propiedad de forma ilegal.

El propietario o su representante autorizado debe haber solicitado que abandone el lugar.

La propiedad no debía estar abierta al público cuando ocurrió el ingreso.

El ocupante no puede ser un inquilino actual ni anterior.

No debe existir un acuerdo verbal o escrito previo para convivir con el propietario.

El ocupante tampoco puede ser un familiar directo.

No debe existir un litigio pendiente entre ambas partes.

La norma dispone además que la Corte Suprema de Arizona adopte procedimientos que permitan resolver estos reclamos con rapidez.

SB 1478 en Arizona: cambios en licencias, verificación biométrica y venta de alcohol

La SB 1478 representa una de las reformas más amplias en materia de bebidas alcohólicas de los últimos años en el estado y modifica múltiples disposiciones de los Títulos 4 y 42 de los Estatutos Revisados de Arizona.

Entre las principales novedades figuran:

Se crea una definición formal para los dispositivos de verificación biométrica de identidad y edad.

Se incorpora una definición específica para la sidra elaborada a partir de manzanas o peras con una graduación de entre 0,5% y 8,5% de alcohol por volumen.

Se actualiza la definición de veterano para incluir a integrantes de la Fuerza Espacial de Estados Unidos.

Se reemplaza de manera generalizada el término “manufacturar” por “producir” respecto de la elaboración de bebidas alcohólicas.

En materia de licencias:

Se autoriza el envío de protestas contra licencias por correo electrónico.

Se flexibilizan los requisitos para permisos interinos.

Se establece una presunción favorable al interés público cuando un establecimiento ya tenía una licencia válida de la misma categoría.

La mayoría de estas modificaciones entrarán en vigor el 31 de diciembre de 2026.

SB 1566 en Arizona: multas a gobiernos locales por demoras en permisos de vivienda

La SB 1566 busca acelerar los procesos de aprobación para la construcción de viviendas unifamiliares y establece sanciones para gobiernos locales que retrasen deliberadamente los trámites.

La medida de Katie Hobbs en Arizona para beneficiar a millones de familias por suministro de agua

La ley dispone que:

Ciudades, pueblos y condados no podrán demorar maliciosamente los plazos oficiales de licenciamiento.

Los propietarios podrán presentar denuncias ante el fiscal general.

El fiscal general tendrá facultades para investigar los casos.

Si determina que existió una infracción mediante evidencia clara y convincente, podrá imponer multas civiles de 5.000 dólares por cada violación.

La legislación define como conducta maliciosa la imposición de requisitos no autorizados por las normas vigentes o retrasos reiterados e injustificados que excedan más del doble de los plazos oficiales establecidos.