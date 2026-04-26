Armado en gala en EE.UU. parecía apuntar contra altos funcionarios de Trump (fiscal general)

El hombre armado que intentó irrumpir en el salón de un hotel en Washington, donde se celebraba la gala de corresponsales de la Casa Blanca, parecía apuntar contra altos funcionarios del gobierno de Donald Trump, dijo el domingo el fiscal general interino de Estados Unidos

Todd Blanche declaró a CBS News que información "muy preliminar" ha llevado a los investigadores a creer que el hombre "tenía como objetivo a miembros del gobierno"

El sospechoso, que se cree que viajó a Washington en tren desde Los Ángeles pasando por Chicago, "no está cooperando activamente" con la investigación, dijo Blanche, quien se encontraba en el salón de baile del Washington Hilton la noche del sábado junto con el presidente Trump y cientos de otros dignatarios y periodistas