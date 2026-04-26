Cómo se vivió el tiroteo en la cena de Trump con los periodistas

Los platos tintinearon, las copas chocaron y, al frente de la sala, se sentaba el presidente Donald Trump, quien hacía su tan esperado regreso a la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca el sábado.

Eran poco después de las 8.30 de la noche, en el sótano del Hilton de Washington . El presidente estaba en el escenario, enfrascado en una conversación con la reportera de CBS Weijia Jiang; frente a ellos se extendían miles de asistentes, sentados en más de 250 mesas, mientras los camareros retiraban sus ensaladas. Luego se oyeron fuertes estallidos provenientes del vestíbulo. “Pensé que era una bandeja que se caía”, diría Trump más tarde.

Por tercera vez en menos de dos años, Trump se vio amenazado por disparos. Cientos de personas, mesa tras mesa, se arrodillaron en el suelo; los periodistas se agolparon junto a los funcionarios de Trump y otros invitados a la cena, algunos cubiertos con manteles de lino blanco, otros pegados a las paredes del salón. “¡Agáchense, agáchense!”, gritó alguien.

Secret service agents respond during the White House Correspondents Dinner, Saturday, April 25, 2026, in Washington. (AP Photo/Mark Schiefelbein) Mark Schiefelbein - AP

En la parte delantera de la sala, los agentes del Servicio Secreto sacaron rápidamente del escenario al vicepresidente JD Vance, y unos segundos después hicieron lo mismo con Trump. Otros funcionarios en la línea de sucesión, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio, también fueron retirados con rapidez.

Los agentes del orden público gritaban instrucciones —“¡Despejen el camino! ¡Despejen el camino!”— mientras escoltaban a los miembros del gabinete y otros altos funcionarios de Trump fuera del salón de baile. Algunos asistentes resultaron heridos en el tumulto; Harmeet Dhillon, una alta funcionaria del Departamento de Justicia, dijo que sufrió contusiones en la cabeza cuando los agentes corrieron entre las mesas y las sillas. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, el director del FBI, Kash Patel, y otros se reunieron con los agentes de seguridad en el exterior.

Durante minutos, reinó el caos en el salón de baile. Algunos funcionarios de la Casa Blanca, que se encontraban sentados en una mesa elevada con vista al salón, dijeron estar igual de desconcertados por lo sucedido, incluso mientras veían a sus colegas abandonar rápidamente la sala. Trump y Vance fueron trasladados a lugares seguros, según informó la administración.

Los asistentes abandonan el hotel Washington Hilton tras el tiroteo del sábado. Kent Nishimura/AFP/Getty Images

Mientras tanto, las fuerzas del orden y los funcionarios de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca dieron instrucciones contradictorias: los agentes de seguridad ordenaron a los asistentes en el vestíbulo que se marcharan de inmediato, mientras que algunos líderes de los medios de comunicación animaron a los periodistas en el salón de baile a quedarse, insistiendo en que la cena continuaría.

“Esto es la escena de un crimen”, dijo un agente del Servicio Secreto, indicándoles a los asistentes que siguieran caminando fuera del hotel y cruzaran la calle una cuadra más allá. Los agentes del orden tuvieron que sortear a la gente en la abarrotada sala. Al menos un hombre que tenía dificultades para caminar fue escoltado fuera de la habitación.

Los reporteros merodeaban por las aceras frente al hotel. Algunos se entrevistaban entre sí, preguntándose qué habían visto, pero sin obtener mucha información.

La caravana presidencial regresa a la Casa Blanca. Nathan Howard/Getty Images

Alrededor de las 21.40, Trump abandonó el hotel acompañado por su equipo de seguridad y la prensa. Una hora después, el presidente se dirigió a la nación desde la Casa Blanca. “Eso fue muy inesperado”, dijo Trump con ironía, agradeciendo a las fuerzas del orden su respuesta. “Este era un evento dedicado a la libertad de expresión que debía reunir a miembros de ambos partidos, con miembros de la prensa. Y en cierto modo, lo logró”, añadió.

También criticó los protocolos de seguridad del hotel, recordando sus anteriores encuentros con la violencia. Trump resultó herido por un tirador en Butler, Pensilvania, durante su campaña presidencial de 2024; semanas después, agentes del Servicio Secreto frustraron otro intento de asesinato por parte de un hombre que se había escondido entre los arbustos alrededor de uno de los campos de golf del presidente.

“No es un edificio particularmente seguro”, dijo el presidente, calificando el tiroteo como un ejemplo de por qué necesita el salón de baile de la Casa Blanca.

El Servicio Secreto actúa en el Hotel Hilton. Alex Brandon - AP

Adoptando un tono atípico, Trump elogió a los medios de comunicación por su cobertura y dijo que estaba comprometido con los ideales de libertad de expresión que sustentaban la cena, mientras los periodistas de la Casa Blanca, vestidos con esmoquin y ropa formal, lo bombardeaban con preguntas.

“Luché con uñas y dientes para quedarme”, dijo Trump, prometiendo regresar a la cena y afirmando que se reprogramaría dentro de 30 días.

El evento del sábado ya se perfilaba como una noche inusual en el mundo de la política y los medios de comunicación. Durante más de 60 años, el Washington Hilton fue sede de la cena de corresponsales, un evento que evolucionó desde una celebración para los periodistas de la Casa Blanca hasta una gala repleta de fiestas previas, posteriores y encuentros con celebridades.

Se preveía que sería la primera aparición de Trump en la cena anual desde 2015. Fue invitado por The Washington Post en 2011, y blanco de las bromas del entonces presidente estadounidense, Barack Obama, quien lo ridiculizó desde el escenario . Trump se negó a asistir al evento durante su primer mandato, y muchos de sus colaboradores hicieron lo mismo.

A veces apodado “El Hilton de Hinckley” —en referencia al intento de asesinato del presidente Ronald Reagan por parte de John Hinckley Jr. frente al hotel hace más de 45 años—, el lugar albergó numerosos eventos de alto perfil, muchos de los cuales contaron con la asistencia de presidentes en ejercicio y fueron supervisados ​​por agentes federales familiarizados con la distribución del edificio. Los invitados tuvieron que pasar por un control mínimo para entrar al hotel el sábado por la noche: simplemente mostraron su entrada para acceder a las instalaciones.

Tras la apertura del salón de baile a las 19.30, miles de invitados descendieron por las escaleras mecánicas a las plantas inferiores del hotel, donde pasaron rápidamente por varios detectores de metales. El personal de seguridad confiscaba las botellas de cerveza y las copas de cóctel a los asistentes a su entrada.

Pero los protocolos de control eran inconsistentes; a algunos visitantes se les indicó que tiraran sus paraguas a un gran cubo de basura azul, mientras que a otros se les permitió entrar con ellos.

El presidente entró al salón de baile a las 8.15 mientras una banda tocaba “Hail to the Chief”. Los funcionarios de Trump, dispersos por la sala, lo aclamaron efusivamente. En el centro del escenario colgaba una pancarta que decía “Celebrando la Primera Enmienda” sobre una foto de la mansión de la Casa Blanca.

Agentes del Servicio Secreto, en la Cena de Corresponsales en Washington. MANDEL NGAN - AFP

Unos 20 minutos después se oyeron los disparos. Agentes con chalecos antibalas y fusiles tomaron el control del escenario mientras el presidente y el vicepresidente eran evacuados rápidamente. La sala quedó en silencio; el tintineo de los platos resonaba mientras periodistas y funcionarios de la administración Trump se escondían bajo las mesas.

Agentes del Servicio Secreto salieron corriendo del fondo de la sala, trepando por encima de las sillas. “¡Cuidado con los pies, cuidado con las manos!”, gritaron algunos. Las autoridades policiales informaron que tenían a un sospechoso bajo custodia y que comparecería ante el tribunal el lunes.

Dos horas después, en la Casa Blanca, Trump declaró que había planeado “el discurso más inapropiado jamás pronunciado”, mientras se preparaba para arremeter contra un ejército de periodistas a los que suele tachar de “noticias falsas”. Sin embargo, el presidente afirmó que tal vez deba archivar ese discurso definitivamente. “La próxima vez seré muy aburrido”, bromeó Trump.

Por Dan Diamond, Cat Zakrzewski, Emily Davies y Maegan Vázquez