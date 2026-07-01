Arrestan a pareja que escaló el Empire State Building para una propuesta de matrimonio

Dos personas fueron arrestadas el miércoles después de escalar una antena en la cima del Empire State Building en Nueva York para una aparente propuesta de matrimonio.

La pareja, vestida de negro y con sus caras cubiertas, desplegó una pancarta en la parte más alta del edificio de 443 metros que decía: "Cuando el poder del amor vence al amor por el poder, el mundo conoce la paz".

"Dos individuos fueron detenidos sin incidentes. No hay reportes de heridos. Los cargos están pendientes, y la investigación continúa", dijo a la AFP un portavoz de la policía de Nueva York.

El hombre se postró sobre una rodilla y pareció pedirle matrimonio a la mujer, antes de que se besaran y se abrazaran.

El Empire State Building tiene un mirador abierto al público, pero el acceso a puntos más altos está prohibido.

No está claro aún cómo la pareja llegó hasta la antena.