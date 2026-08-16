Camioneros en EE.UU.: proponen sacarlos de servicio si incumplen la regla de inglés, con una excepción específica

La Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas (Fmcsa, por sus siglas en inglés) presentó una propuesta para modificar las reglas aplicables a los conductores de vehículos comerciales en Estados Unidos. La propuesta busca incorporar expresamente a la normativa federal la salida de servicio por incumplimiento del requisito de inglés.

Regla de inglés para camioneros en EE.UU.: qué evalúan los inspectores

La medida pretende unificar las disposiciones federales con los criterios de aplicación que utiliza actualmente la Commercial Vehicle Safety Alliance (CVSA). El requisito de idioma establece que los camioneros deben contar con las habilidades necesarias para comunicarse, interpretar indicaciones viales y responder ante los controles realizados por las autoridades.

La agencia de transporte de EE.UU. aplica el criterio del idioma inglés en los camioneros

De aprobarse la propuesta publicada en el Registro Federal, un conductor que no pueda demostrar las competencias requeridas durante una inspección podría ser retirado de circulación en ese momento. La evaluación se realizaría durante los controles en carretera.

El procedimiento comienza con instrucciones y preguntas formuladas en inglés por el inspector. Si surgen dificultades para comprenderlas, se puede avanzar hacia una evaluación específica de competencia lingüística.

El examen contempla dos instancias:

Primero, el agente verifica mediante una entrevista si el conductor puede responder preguntas oficiales.

Si supera esa etapa, debe demostrar que comprende las señales y avisos de tránsito escritos en ese idioma, incluidos los mensajes mostrados en carteles electrónicos.

La medida establece que los conductores no calificados sean retirados de circulación inmediatamente, a menos que operen exclusivamente en zonas comerciales fronterizas entre EE.UU. y México Freepik

Fmcsa y camioneros: cuándo una infracción de inglés deriva en salida de servicio

Para determinar si un camionero cumple con el requisito, los inspectores deben comprobar su capacidad para desarrollar las cuatro funciones previstas:

Comunicarse con otras personas

Interpretar señales viales

Responder a las autoridades

Realizar anotaciones en documentación oficial

La propuesta también contempla una situación particular para determinados conductores con discapacidad auditiva. Quienes cuentan con una exención federal del estándar de audición y pueden leer y escribir en inglés podrían ser considerados en cumplimiento, aunque no puedan hablar el idioma.

El cambio que analiza la Fmcsa no parte de un requisito nuevo. La obligación de contar con conocimientos del idioma para los conductores comerciales existe desde 1937. La modificación busca incorporar de forma explícita en la regulación federal la consecuencia de quedar fuera de servicio cuando se incumple esa exigencia.

Los conductores deben ser capaces de leer y hablar inglés lo suficiente para conversar, entender las señales de tráfico, responder a consultas oficiales y realizar anotaciones en informes y registros Freepik

Camioneros en la frontera con México: quiénes quedan exceptuados de la salida de servicio

La propuesta contempla una excepción para quienes hacen viajes exclusivamente dentro de las zonas comerciales fronterizas entre EE.UU. y México . En esos casos, la falta de dominio del inglés no provocaría automáticamente la salida de servicio si el recorrido previsto no incluye operaciones fuera de esos límites.

. En esos casos, la falta de dominio del inglés si el recorrido previsto no incluye operaciones fuera de esos límites. Sin embargo, la excepción tiene condiciones. Si durante el control aparecen documentos, registros de despacho, facturas de embarque o declaraciones que indiquen que el conductor ya circuló o pretende hacerlo fuera de la zona comercial autorizada, la excepción dejaría de aplicarse .

. Incluso cuando corresponda la excepción, el camionero recibiría una citación por incumplir el requisito de inglés. La diferencia es que, bajo esas circunstancias específicas, no se ordenaría su retiro inmediato del servicio.

Regla de inglés de la Fmcsa: por qué estiman costos anuales de US$14,4 millones

La Fmcsa calcula que la implementación de la medida podría generar alrededor de US$14,4 millones anuales en costos para las compañías de transporte. El cálculo contempla, entre otros factores, los gastos asociados con las demoras y la necesidad de conseguir reemplazos cuando un camionero queda inhabilitado durante una inspección.

La agencia abrió un período para que empresas, conductores y otros sectores interesados presenten comentarios sobre las consecuencias económicas y los efectos de seguridad de la propuesta. El plazo establecido para enviar observaciones termina el 9 de octubre.

La normativa todavía no tiene una fecha definitiva de entrada en vigor. Una vez concluido el período de comentarios, la Fmcsa deberá analizar las presentaciones recibidas y elaborar la versión final. La capacitación del personal federal y estatal encargado de aplicar la regulación está prevista para el primer año posterior a la publicación de esa norma definitiva.