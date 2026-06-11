Arrestos en Nueva York al margen de la final de la NBA

La policía de Nueva York realizó la noche del miércoles algunos arrestos en cercanías del Madison Square Garden tras incidentes causados por fanáticos reunidos por el cuarto partido de la final de la NBA entre los Spurs y los Knicks, constató un fotógrafo de la AFP.

Las autoridades usaron granadas de aturdimiento para intentar despejar a los grupos de aficionados y hubo al menos cuatro detenidos.

Los hechos ocurrieron en el centro de Manhattan, a pocas calles del famoso recinto deportivo que acoge las finales, rodeado por un importante despliegue policial.

Ante los posibles disturbios, las autoridades habían prohibido las proyecciones públicas del partido cerca de la arena.

El lunes, durante el tercer encuentro de la final, la policía detuvo a 21 personas, ocho fueron procesadas, mientras que las demás recibieron multas.

Hubo cuatro heridos entre los agentes.