Así está hoy Alaïa, la hija de Adamari López y Toni Costa: tiene 7 años

A pesar de que Adamari López y Toni Costa terminaron su relación amorosa hace poco más de un año y de que cada uno continúa con su vida por separado, algo que siempre los unirá es su pequeña hija Alaïa, de 7 años. Fue en aquel 2015, cuando ambos estaban completamente enamorados, que le dieron la vida a su primera y única hija. Se mantuvieron como una pareja feliz el tiempo que permanecieron al lado del otro. Como prueba, está la ternura que irradia la menor en sus redes sociales.

Poco se sabe acerca de ella, aunque sus padres sí la muestran en redes sociales y hasta tiene su propio perfil de Instagram La cuidan porque todavía es una niña. No obstante, es evidente que pronto querrá seguir los pasos de los famosos. Recientemente sorprendió con sus dotes de baile y modelaje en un video que compartió Adamari en el que luce su pasarela.

Hija de Adamari López y Toni Costa demuestra sus dotes de modelaje

No fue hace mucho que Alaïa celebró sus 7 años junto a su familia, aunque sus padres no estuvieron juntos y la festejaron cada uno por separado. En algunas fotografías que se publicaron en redes sociales, se pudo apreciar que la pasó de lujo en su fiesta, repleta de globos y comida para compartir con sus invitados.

Toni Costa y Adamari López junto a su hija, antes de separarse

También tuvo una sesión de fotos con Adamari López en la que predominaron los tonos rosas y morados, en conjunto con un pastel y una vela con el número siete. La conductora del programa Hoy Día compartió un emotivo mensaje dedicado a su pequeña, en el que se decía muy orgullosa y contenta de ser su mamá. Además, confirmó que estos siete años han sido los mejores de su vida.

Alaia, hija de Toni Costa y Adamari López, se caracteriza por ser una niña muy fashion

“Qué rápido han pasado estos años, pero me he disfrutado cada minuto a tu lado. Eres una niña tan buena, llena de vida, dulce, sensible, fuerte y tímida a la vez; amo tu sonrisa y lo cariñosa que eres. Deseo verte crecer y que Dios me permita acompañarte por muchos años para seguir siendo cómplices y crear infinitas memorias juntas, viajar, jugar más, dormir arrunchaditas, abrazarte infinito, comerte a besos, agarrarte de la mano, llevarte a practicar deportes…”, escribió López.

Por su parte, Costa no acudió a esta reunión, pero la llevó de vacaciones a Cancún y prueba de ello fueron algunas historias de Instagram en las que compartió una foto en la que posan uno al lado del otro. Además, la adornó con algunos emojis de cumpleaños y el nombre de su hija, Alaïa.

Toni Costa con Alaia, la hija que tuvo con Adamari López Instagram @toni

Parece que, a pesar de la separación de sus padres, Alaïa preserva una buena relación con los dos. En la reciente aparición que tuvo en La Casa de los Famosos, reality show en el que Toni Costa participa, la hija del bailarín le envió un video-mensaje por el Día del Padre, en el que le dijo que lo amaba mucho y que lo esperaría afuera de la casa para volver a verlo.

Actualmente, aunque la prensa siempre ha buscado relacionarlo con Adamari, Toni empezó una relación de noviazgo con la modelo mexicana Evelyn Beltrán y juntos tuvieron que responder en diferentes ocasiones a los comentarios que acusan a su nuevo amor de ser una “rompe hogares”.