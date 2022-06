Niurka Marcos destrozó a Toni Costa en La casa de los famosos 2: la reacción de Adamari López

Hace más de una semana y luego de varios días de conflicto con sus compañeros dentro de la casa, Niurka Marcos fue expulsada del La casa de los famosos 2 por decisión del público. No obstante, aunque se despidió, no abandonó su personalidad problemática. Horas después de convertirse en la quinta eliminada de esta edición, se quejó de la producción del reality show y la acusó de coordinar su salida a partir de los malos comentarios que hacían de ella: “Como si yo fuera la única que estaba dentro de la casa y como si yo fuera la única nominada, no hablaban de los otros nominados. Fue una semana de ataque. Con el 50% de lo que me atacaron hubieran logrado el mismo objetivo”.

En dicha entrevista para un programa mexicano, la cubana aseguró que no iría a la siguientes galas de La casa de los famosos, sin importarle el contrato que la obliga a estar presente, a manera de protesta por lo que considera una intervención de la producción: “Hay un contrato en el que no estaba incluido que me desprestigiaran la imagen y dice el contrato que si tú afectas mi imagen, el contrato va para abajo”.

Niurka criticó la "baja autoestima" de Toni Costa en La Casa de los Famosos

Sin embargo, Niurka volvió a la noche estelar del reality esta semana y ahí fue cuestionada por Héctor Sandarti y Jimena Gallego sobre lo que opina de cada una de las personas que continúan en la competencia por los 200.000 dólares. “¿De Toni, alguien que no se ha logrado definir dentro de la casa?”, preguntó la conductora y Niurka respondió: “Definitivamente, una persona con la autoestima totalmente baja, sin criterio propio. Al principio, no sé si vieron, en el momento que le puse un hasta aquí le dije ‘mejor preocúpate por echarle un poquito más de ganas a tu autoestima y olvídate de los demás, o sea deja de estar criticando y de estar dando consejos que tú necesitas autoaconsejarte”.

Adamari López prefirió omitir sus comentarios luego de las críticas de Niurka contra Toni Costa en la gala de La casa de los famosos

Sus comentarios fueron aplaudidos por el público en el estudio y Adamari López, expareja de Toni Costa, comentó este episodio durante su programa Hoy Día: “Yo quiero seguir hablando de Niurka porque en la gala le preguntaron a Niurka sobre los famosos dentro de la casa. Fue muy crítica con algunos o muy sensible con otros”, dijo antes de presentar el video.

Tras escuchar los comentarios contra el bailarín español, prefirió omitir la reacción, aunque su compañero en la conducción no se guardó nada: “Me encanta Niurka, tráiganme el cuadro para Adamari que quedó muda. La verdad es que a mí me encanta Niurka porque esto que dice es verdad. Toni no se va para ningún bando, anda para un lado, para otro, lleva y trae, pero no se define...”. Pero no logró hacer que emitiera alguna crítica contra la cubana y en su lugar, recordó los horarios del reality show para dejar pasar el tema sin involucrarse; una postura que ha sido la constante durante la participación de Toni, con quien comparte la custodia de su hija Alaia tras su separación en marzo del año pasado.