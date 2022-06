El inconveniente que sufrió Adamari López en su casa de Miami y por el que tuvo que pedir ayuda

El recorrido de una tormenta tropical ha causado afectaciones en su paso por Miami y los servicios de emergencia han tenido que responder de forma inmediata a los imprevistos causados por las inundaciones. Una de las que sufrió las afectaciones por las intensas lluvias fue Adamari López, quien compartió con sus preocupaciones con los más de siete millones de seguidores en Facebook.

La presentadora transmitió en vivo desde su cuenta y mostró cómo su piscina estaba a punto de desbordarse por la intensidad de la lluvia, la preocupación era importante porque corría el riesgo de que el agua entrara a su casa. Adamari dijo en el clip que no contaba con las habilidades para solucionar el incidente y que necesitaba de un hombre que lo hiciera.

Adamari López compartió un momento de caos con sus seguidores

Afortunadamente, el esposo de una buena amiga acudió para salvarla en el momento de caos. Aunque él le explicó una forma sencilla de liberar el excedente de agua, ella prefirió que se ocupara directamente del asunto: “¡Ah, no, mi amor, eso es muy complicado porque el motor me puede dar un corrientazo eléctrico. Está lloviendo”. Siempre con el buen humor que la caracteriza y que la hace un personaje tan querido entre el público hispano en los Estados Unidos, dijo que en su casa ya no hay nadie que la pueda ayudar en este tipo de situaciones.

Las preocupaciones de Adamari no terminaron ahí porque descubrió otros pequeños problemas con el desagüe de su jardín, para lo que pidió ayuda a sus seguidoras: “¿Hay alguna de ustedes que sepa o ustedes le quieren preguntar a alguno de sus esposos para saber y que me puedan orientar? Ustedes saben, estoy solita, así que necesito ayuda”.

Aunque no se trató de un hecho de graves consecuencias, la puertorriqueña recibió miles de comentarios de sus admiradores, algunos la motivaron a seguir adelante sin preocuparse por la ayuda de un hombre y otras contaron sus historias de desamor y divorcios; ella se tomó el tiempo de contestar a los más populares. Esta no es la primera vez que recuerda que le hace falta su expareja para solucionar algunos problemas cotidianos en el hogar.

Adamari López y Toni Costa con Alaïa, quien nació en 2015 (Crédito: Instagram/@toni)

En mayo de 2021, Adamari López anunció la separación del bailarín Toni Costa, con quien tiene una hija, después de diez años de la relación que inició en un reality show de baile. En ese momento, dejó claro que lo hacía por “poner en primer lugar el bienestar de mi familia”. Por su parte, Costa publicó que se trataba de una separación temporal: “Seguiremos trabajando de la mano de Dios para recuperar nuestra familia y tener un futuro juntos”. Sin embargo, hasta el momento y como la propia conductora lo manifestó, continúan cada uno con vidas independientes, aunque vinculados por el amor a su hija Alaia.

La relación de Adamari con Toni ha sido tema reciente de conversación porque, durante su participación en el reality show La Casa de los Famosos, él ha revelado momentos personales e inconformidades sobre la forma de ser de su expareja, incluso en temas relacionados con la crianza de su hija.