Así están hoy los hijos de Julia Roberts y Danny Moder: los mellizos tienen 17 años y el menor cumplió 15

La historia de amor entre Julia Roberts y Danny Moder comenzó en la década de los 2000. Ahora tienen 20 años de matrimonio y primero le dieron la bienvenida a sus dos mellizos, Hazel Patricia y Phinnaeus Walter, que actualmente tienen 17 años. Años más tarde, siguieron en su viaje a la paternidad y tuvieron a Henry, quien ya cumplió 15. Si bien la pareja no muestra mucho acerca de su vida privada en las redes sociales, sí han dejado ver algunas fotografías de cómo lucen sus retoños ahora que son todos unos adolescentes.

Desde que se convirtió en madre, la actriz de Pretty Woman adaptó su tiempo y carrera en el mundo del entretenimiento para poder cuidar a sus hijos. Los ha mantenido tan fuera del ojo público que se mudaron a Malibú, California, para tener una vida más común y alejada de los reflectores. A pesar de que ella se ha posicionado como una de las mejores actrices por su trabajo en Hollywood, sus hijos decidieron mantenerse casi en el anonimato.

Julia Roberts y Danny Moder junto a sus tres hijos

Hazel y Phinnaeus nacieron el 28 de noviembre de 2004, así que están por cumplir la mayoría de edad para acudir a la universidad. Su madre comentó en entrevista para el portal de Extra, que “se siente un poco mareada” porque sus pequeños tomarán su propio camino e irán a la facultad en otoño. Pero también se siente dichosa porque podrán cumplir ese sueño: “Estoy muy emocionada por ellos. Es algo increíble, yo no tuve la suerte de tener una experiencia universitaria. Y ver cómo ellos sí lo logran es fascinante”, dijo la actriz de 54 años.

Hazel y Phin, hijos de Julia Roberts y Danny Moder, fueron felicitados por su padre con esta fotografía

De hecho, no fue hace mucho que tanto Roberts como Moder compartieron publicaciones en sus cuentas de Instagram para felicitar a sus dos hijos mayores por su cumpleaños: “17 de los años más dulces de la vida”, escribió ella en una publicación que superó los 600.000 me gusta y tuvo muchos comentarios. Por su parte, el papá no se quedó atrás y les dedicó el siguiente mensaje: “Estos alborotadores... Cumplen 17 hoy. Gracias por ayudarme con la paternidad”.

Julia Roberts felicitó a sus dos mellizos por su cumpleaños 17

Ahora, respecto al hijo menor, el pequeño Henry: nació en 2007 y también ha sido visto en algunas fotografías junto a sus padres y sus hermanos. Algo que los tres adolescentes tienen en común es que comparten su pasión por el fútbol. Desde muy pequeña, Hazel competía en este deporte junto a su hermano Phin; luego Henry fue contagiado por el amor al balón.

Él es Henry, el hijo menor de Julia Roberts y Danny Moder

El feliz matrimonio ha mantenido a sus hijos fuera de los flashes, con excepciones como el debut de la pequeña Hazel en la alfombra roja en Cannes para acompañar a su padre en la presentación de su película Flag Day, dirigida y protagonizada por Sean Penn. Ellos prefieren que sus hijos vivan una vida normal, así como lo han hecho hasta ahora: andan en bicicleta, juegan al fútbol, cuidan su huerto ecológico y no se preocupan por la farándula.

La historia de amor de Julia Roberts y Danny Moder

La actriz y el director de fotografía se conocieron durante el rodaje de la película The Mexican, en el 2000. Fue para 2002 que se casaron y en 2004 dieron la bienvenida a sus primeros hijos: los mellizos. Aunque este último suceso no fue sencillo, ya que Hazel y Phinnaeus nacieron con algunas semanas de antelación.

La actriz tuvo que permanecer en reposo desde un mes antes de convertirse en madre, porque los mellizos ya tenían prisa por conocer el mundo. De hecho, cuando la ingresaron al hospital por un parto prematuro, se perdió de las campañas de promoción de las dos películas que aún tenía pendientes de estreno, Closer y Ocean’s Twelve.