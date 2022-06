Así está hoy Manolo, el hijo de 30 años de Sofía Vergara

La actriz colombiana Sofía Vergara es considerada una de las mejores actrices de la televisión estadounidense en el género de comedia y recientemente es reconocida por su papel de Gloria Pritchett en Modern Family, serie en la que interpreta a una mujer latina con una personalidad tan llamativa como su belleza. Pero hay mucho más en su trayectoria artística que comenzó en los años 90 y que la ha llevado a distintos proyectos tanto en televisión, cine y como modelo publicitaria.

En cuanto a su vida fuera del ojo público, Sofía conoció a José Luis González, su primer esposo, en Colombia. Un amigo los presentó en una reunión cuando ella todavía era adolescente. Tras una relación de noviazgo que se vio marcada por la diferencia de edad entre ambos, él era diez años mayor, se casaron en 1991 y tuvieron un hijo, Manolo; dos años después de unirse en matrimonio, se divorciaron y cada uno tomó un rumbo de vida distinto. José Luis se quedó en Colombia en negocios familiares y Sofía continuó en ascenso con su carrera artística en los Estados Unidos. Ambos mantienen buena relación y se frecuentan junto a sus familias cuando él visita el país.

Manolo González Vergara es el único hijo de la actriz: tiene 30 años y estudió Dirección y Producción de Cine. Debutó muy joven junto a su madre como modelo publicitario en sus primeros años de vida. Desde entonces, ha permanecido vinculado al medio artístico y cuenta con participaciones en las cintas Hot Pursuit, protagonizada por Sofía junto a Reese Whiterspoon, Vandal y Destined to Ride, además de la serie de comedia negra estadounidense llamada Guilty Party.

Además de su interés por el cine y la televisión, Manolo tiene una línea de productos para perro Canini, inspirados en su perrita Baguette @manologonzalezvergara - @manologonzalezvergara

En su historial, además está su trabajo como creativo y narrador de Vergaraland, una miniserie documental hecha en formato para Snapchat, que describe a lo largo de seis episodios la trayectoria de su madre, un proyecto que realizó a los 24 años en colaboración con Latin World Entertainment y la red social.

Manolo es, además, muy popular en Instagram, cuenta con más de 400.000 seguidores con quienes comparte su día a día. Especialmente, le gusta publicar fotografías y videos junto a su perrita “Baguette”, la mascota que logró ser amada por Sofía pese a su rechazo inicial: “A mi madre no le gustaban los perros. Durante los veinte y tantos años que estuve vivo, ella nunca me dejó tener un perro porque no le gustaban los perros y luego, de repente, tengo a esta. Ahora está obsesionada”, contó en un video.

Hace unos días, publicó un comercial en el que precisamente comparte con Sofía Vergara. Se trata de un cómico anuncio de un juego para celular. “Realmente necesitamos un reality show de ustedes, chicos”, “por favor, queremos más contenido en video con tu mamá, por favor”, se lee entre los comentarios de los seguidores. De cualquier forma, Manolo presume todo el tiempo fotografías de antaño junto a su madre, igual que a ella le gusta presumir los logros de su hijo en su cuenta de Instagram.

Desde 2015, Sofía está casada con Joe Manganiello. De hecho, Manolo fue quien la acompañó del brazo al altar y mantiene buena relación tanto con la familia de su padre José Luis como con la pareja de su madre.