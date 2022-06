Así están hoy Ava, Deacon y Tennessee, los hijos de Reese Witherspoon

Reese Whiterspoon es una de las actrices más queridas del espectáculo y así ha sido reconocida desde hace varios años en encuestas que miden la simpatía que el público siente por ella y otras de sus colegas como Jennifer Aniston, Angelina Jolie, Katie Holmes. No es para menos porque su presencia en producciones televisivas y cinematográficas ha sido una constante desde su debut en Verano en Luisiana, en 1991, cuando apenas tenía 14 años, y ahora su trabajo se extiende a la producción.

Precisamente dentro de ese ambiente de cámaras y reflectores, Reese encontró el amor, cuando el actor Ryan Phillippe se coló a su fiesta de cumpleaños 21 y ella se presentó con la frase: “Creo que eres mi regalo de cumpleaños”. El romance se convirtió en compromiso y boda en 1999, después de compartir créditos en la cinta Juegos sexuales. La pareja tuvo dos hijos: Ava Elizabeth, nacida en ese año, y Deacon Reese, nacido en 2003.

Los hijos de Reese Witherspoon crecieron Instagram

Lamentablemente, en 2006, bajo el argumento de “diferencias irreconciliables” anunciaron su separación y pese a que él tenía derecho a conservar la mitad de los bienes producidos por ambos en ese periodo de matrimonio, renunció a ello con tal de tener la custodia compartida de Ava y Deacon.

Ava Elizabeth, la hija mayor de Reese Whiterspoon, tiene 22 años y más de un millón de seguidores en Instagram @avaphillippe - @avaphillippe

Hoy, Ava Elizabeth tiene 21 años y más de un millón de seguidores en Instagram. La joven tiene un gran parecido con su madre, además le gusta estar bajo cámaras y reflectores porque es modelo y ha tenido algunas participaciones en televisión. Entre las campañas recientes que ha publicado, están las marcas textiles Adidas y H&M, y colaboraciones con Armani Beauty.

Ava Elizabeth, hija de Reese Whiterspoon, es modelo y también una joven activista por los derechos humanos @avaphillippe - @avaphillippe

Sin embargo, la vida de Ava no es la de una modelo común porque es una joven involucrada en el activismo social y expone constantemente su postura política en temas como el acceso al aborto en los Estados Unidos, el movimiento Black Lives Matters contra el racismo sistémico en su país y los derechos de las personas del colectivo LGTB+.

Reese Whiterspoon tiene dos hijos de su matrimonio con el actor Ryan Phillippe; Ava y Deacon tienen 22 y 18 años @reesewitherspoon - @reesewitherspoon

A principios de este año, fue atacada precisamente por manifestarse en favor de las relaciones entre personas del mismo sexo. La polémica surgió después de una dinámica de preguntas con sus seguidores, alguien la cuestionó sobre su orientación: “¿Te gustan los chicos o las chicas?” y ella respondió: “Me atraen… ¡las personas! El género no importa”. Tras esa respuesta, fue objeto de ataques y ella advirtió: “En mi perfil de Instagram no hay lugar para la crueldad ni el discurso de odio, y voy a hacer todo lo que pueda para que siga siendo así. Paz y amor”.

Reese Withersppon tuvo tres hijos Instagram

En su cuenta, muestra su fascinación por el arte: la joven pinta y hace fotografías. Decenas de sus obras están disponibles para la compra y los recursos obtenidos son destinados a una organización en favor de grupos vulnerables.

Dos de los hijos de Reese Witherspoon son varones y así se ven hoy Instagram

También es evidente el amor que siente por sus hermanos: Deacon Reese Phillippe y Tennessee James Toth, del segundo matrimonio de Reese, y por su perro Benji, un border collie que la sigue a todas partes.

Es así como Ava Elizabeth trata de vivir una vida común, pero en un contexto en el que su madre es la actriz más rica del mundo con una fortuna que, al menos en agosto de 2021, ascendía a 400 millones de dólares, de acuerdo con Forbes, tras la venta de una parte mayoritaria de Hello Sunshine, la productora que Reese Whiterspoon fundó en 2016, y que hasta ahora cuenta con las exitosas series Big Little Lies, The Morning Show o Little Fires Everywhere en su catálogo.