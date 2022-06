Así está hoy la hija de Chris Martin y Gwyneth Paltrow, Apple, a sus 18 años

La hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin dejó de ser una niña y se convirtió en toda una adolescente, ahora es una joven de 18 años que recientemente se graduó de la preparatoria y sus padres la felicitaron con un posteo en sus cuentas de redes sociales. Apple Blythe Martin lució radiante en la fotografía que compartió su mamá, en donde posan los tres juntos con una gran sonrisa y vestidos de gala para la ocasión.

Apple fue fruto del amor entre la actriz ganadora de un Óscar y el líder de Coldplay cuando aún eran pareja. Ambos comparten también un hijo de 16 años, Moses. En 2004, le dieron la bienvenida a su primera hija, pero se separaron diez años después, en 2014. A pesar de eso, sobresalen por su relación cordial y bajo buenos términos, en la que conviven sanamente como familia.

Gwyneth Paltrow compartió una foto con su hija Apple, acompañadas del papá Chris Martin Instagram @gwynethpaltrow

“Felicitaciones a todos los graduados, especialmente a @applemartin“, escribió la actriz de Shakespeare in Love en la fotografía. El vocalista de Coldplay lució un traje oscuro clásico mientras abrazaba a su hija, mientras que Paltrow portaba un vestido amarillo con un sombrero que hacía juego.

La hija de Chris Martin y Gwyneth Paltrow cumplió 18 años

El pasado 14 de mayo, la hija de las celebridades cumplió 18 años y su mamá no dudó en felicitarla con un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram. Paltrow compartió una fotografía de su primogénita con algunas palabras que demostraban lo orgullosa que se siente de ella y lo feliz que está de ver a “su niña” crecer.

El 14 de mayo de 2022 la hija de Gwyneth Paltrow cumplió 18 años y su mamá le dedicó un emotivo mensaje Instagram @gwynethpaltrow

“18. Me quedé un poco sin palabras esta mañana. No podría estar más orgullosa de la mujer que eres. Eres todo lo que podría haber soñado y mucho más”, empezó. “Orgullosa no es suficiente, mi corazón se hincha con sentimientos que no puedo expresar con palabras. Eres profundamente extraordinaria en todos los sentidos”, escribió en su publicación.

El posteo reunió más de 100.000 reacciones en la red social y miles de comentarios donde también felicitaban a Apple. Algunos más se enternecieron con las palabras de cariño que la actriz escribió para su recién graduada: “Feliz cumpleaños, mi querida niña. Espero que sepas lo especial que eres y cuánta luz has traído a todos los que tienen la suerte de conocerte. Especialmente a mí. Lo digo todo el tiempo y nunca me detendré. En palabras de la tía Drew, nací el día que tú naciste. Te amo. Mamá”, agregó Paltrow.

¿Por qué Chris Martin y Gwyneth Paltrow le pusieron Apple?

Gwyneth Paltrow reveló cómo nació la idea de darle ese nombre a su primera hija con Chris Martin. Compartió hace algunas semanas con sus seguidores de Instagram, a través de una ronda de preguntas y respuestas, y fue cuestionada sobre Apple, pues es también el nombre del gigante de la tecnología fundado por Steve Jobs.

La actriz detalló que ese nombre tan original fue idea de su Chris y que a ella también le encantó una vez que lo escuchó: “A su papá se le ocurrió el nombre y me enamoré. Pensé que era original y genial. ¡No puedo imaginar que la llamen de otra manera!”, compartió el mes pasado en sus historias de Instagram. Habrá que preguntarle al vocalista de Coldplay cómo se inspiró.