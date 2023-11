escuchar

Estados Unidos tiene diferentes vías para que extranjeros puedan conseguir un estatus legal en ese país. Si bien los programas de reunificación familiar o los humanitarios son los más populares, también hay un parole o permiso de permanencia temporal que aplica bajo la Regla de Empresarios Internacionales (IER), un procedimiento que no muchos conocen.

Bajo esta regla, el Departamento de Estado de EE.UU. podría usar su autoridad de conceder los paroles para aprobar un período de estadía autorizada, según cada caso individual, a empresarios que demuestren cómo su estancia en EE.UU. podría tener un beneficio público significativo a través de sus empresas comerciales y que ameritan un ejercicio de discreción procesal favorable, indica el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

El parole para empresarios contempla el cumplimiento de diferentes requisitos de elegibilidad Unsplash

Los empresarios que obtienen esta permanencia temporal son elegibles para trabajar en sus empresas emergentes. Además, sus esposos e hijos no ciudadanos también podrían obtener un parole. Los cónyuges necesitan hacer un trámite adicional para solicitar la autorización de empleo una vez que estén en EE.UU.; en tanto que los hijos no serán elegibles para trabajar. El Uscis menciona que se podría aprobar un permiso IER hasta para tres empresarios por empresa emergente.

¿Quiénes pueden pedir un parole para empresarios en EE.UU.?

Los que solicitan este permiso, deben cumplir diferentes requisitos, como:

Tener un interés propietario sustancial en la entidad emergente creada durante los últimos cinco años en EE.UU, con potencial de rápido crecimiento y creación de empleos.

Ser un rol central en la entidad, de modo que pueden ayudar al crecimiento de la empresa.

Ameritan el ejercicio de discreción favorable.

Darán un beneficio público significativo a EE.UU. por sus roles, al demostrar que:

La entidad emergente ha recibido una inversión de capital significativa de parte de inversionistas estadounidenses cualificados.

La entidad ha recibido subvenciones significativas para el desarrollo, económico o creación de empleos de parte del gobierno federal, estatal o local.

Para poder aplicar se tiene que presentar el Formulario I-941, Solicitud de Permiso de Permanencia Temporal de Empresario, con las tarifas requeridas, que son de US$1200 y otros US$85 por los datos biométricos.

Algunas personas que están fuera de Estados Unidos pueden solicitar un permiso de permanencia temporal, conocido como parole Freepik

Según indica el Uscis, las personas que están en estatus de no inmigrante, por ejemplo B-1 o F-1, pueden pedir su cambio bajo la regla IER. Aquellos que excedieron su estatus de no inmigrante, pero crean que cumplen con todos los demás criterios para aplicar, también pueden hacerlo, pero tendrán que salir de Estados Unidos para que se les otorgue el permiso de permanencia temporal para regresar, si se les autoriza. No obstante, deben tener en cuenta que podrían enfrentar un veto por violar el período de estancia permitido.

El tiempo máximo que se puede permanecer en EE.UU. si se recibe un permiso de permanencia temporal a través del programa IER es de hasta dos años y medio. Si se aprueba la renovación, se podrían recibir hasta dos años y medio, adicionales, para un total de cinco años.

¿Se puede volver migrante con el parole para empresarios?

Los beneficiarios con permiso IEP (parole), en cualquier momento durante el período del permiso de permanencia temporal, podrían pedir una clasificación de inmigrante o de no inmigrante si son elegibles. Sin embargo, debido a que un permiso de permanencia temporal no es una admisión, si quisieran cambiar de estatus, tendría que salir de EE.UU. para hacer su solicitud.