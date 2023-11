escuchar

Las multas de tránsito que implican pasarse un semáforo en rojo en Miami aumentaron debido a la colocación de cámaras para detectar a los posibles infractores. Cuando se conduce por la ciudad, es posible observar algunos aparatos de video en las intersecciones, un sistema automatizado que toma una fotografía de la matrícula del auto en el que se cometió la falta.

De acuerdo con el Departamento de Transporte de EE.UU., las señales de tránsito a menudo se eligen por razones operativas y pueden implicar compensaciones entre seguridad y movilidad, también indica que una gran proporción de muertes en intersecciones involucra saltarse el semáforo en rojo.

Pasarse una luz en rojo de semáforo representa una multa de US$158, pago que aumenta a US$262 si no se cubre la infracción después de la primera notificación, de acuerdo con Florida Online Traffic School. Por su parte, el despacho Shacked Law indica que no todas las cámaras que se ven en una intersección son de semáforo, ya que en Miami también se han instalado algunas de tráfico.

En Miami se implementaron cámaras de semáforo en rojo para captar a los infractores Freepik

Cruzar una luz roja en Miami: así descubren a los infractores

El Departamento de Policía de North Miami Beach, que también cuenta con el sistema de video, explica que la cámara de semáforo en rojo funciona de esta forma:

El sistema se activa cuando se detecta movimiento justo antes de la barra de parada después de que el semáforo se haya puesto en rojo . La cámara capta dos imágenes de una presunta infracción, tomadas desde la parte trasera del vehículo.

justo antes de la barra de parada . La cámara capta dos imágenes de una presunta infracción, tomadas desde la parte trasera del vehículo. Primera imagen trasera: muestra el vehículo desde atrás en la barra de parada blanca y la luz roja iluminada.

en la barra de parada blanca y la luz roja iluminada. Segunda imagen trasera: muestra al infractor en medio de la intersección con la luz roja encendida.

encendida. Imagen de la matrícula: el primer plano recortado de la matrícula no es una imagen separada, sino más bien una vista en primer plano de una de las imágenes originales de la infracción.

de una de las imágenes originales de la infracción. También se registran datos, incluida la hora, fecha y duración de las luces amarilla y roja.

de las luces amarilla y roja. Las cámaras también graban un video digital de 12 segundos de la infracción, incluidos seis segundos antes y seis segundos después de pasarse el semáforo en rojo.

Shacked Law comenta que cada incidente reportado por una cámara es revisado individualmente por un oficial del Departamento de Policía de Miami. Advierte que aunque puede haber algunos falsos positivos, en general, el sistema es preciso la mayor parte del tiempo.

Cruzar un semáforo en rojo en Miami podría llevar al conductor a recibir una multa de tránsito Unplash / Kian Lem

Cómo se recibe una multa por pasarse un semáforo en rojo

El Aviso de infracción llegará por correo al propietario del automóvil, incluso si este no lo conducía en ese momento. Es posible impugnar la sanción si puede demostrar que no conducía el vehículo en ese momento, aclara el despacho de abogados. De acuerdo con Florida Defenders, recibir una factura de semáforo en rojo no agregará puntos a su licencia de conducir.

Sin embargo, un conductor recibirá cuatro puntos agregados a su licencia si no refuta su cargo de infracción por semáforo en rojo. Cuantos más puntos se acumulan, mayores son las tarifas del seguro. Como estas infracciones hacen sumar puntos, fácilmente podrían llevar al propietario de un auto a superar el límite y provocar que se le suspenda su permiso de conducir.