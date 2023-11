escuchar

Un tiktoker experto en numismática dio a conocer que el valor de un especial centavo estadounidense podría ser suficiente para adquirir una propiedad, solo si cumple con dos particularidades que elevarían su valor hasta en 175 mil dólares. Este caso se suma a la fiebre reciente por los billetes y monedas antiguas, que adquieren un gran precio que supera el nominal por sus características.

El influencer, identificado como Bullion Shark, comentó que las dos cosas que aumentan el valor de este centavo son que esté fechado con 1944 y fabricado en acero. Desde su experiencia, para que un centavo se vuelva una verdadera fortuna, no debe tener cobre, material con el que se fabrican estas monedas desde 1943.

Con la referencia a una lista que parece ser de Craigslist, sitio web de anuncios clasificados, el tiktoker mostró un centavo de acero de 1944 que se ofrecía por US$175 mil. Además, contó la ocasión en que una moneda en mejor estado se había vendido anteriormente por más de US$800 mil.

Sin embargo, por más extraño que parezca, esta no es la primera vez que un centavo de 1944 alcanza un precio estratosférico. En el reality show Pawn Stars se evaluó la rareza de una moneda en alrededor de US$30.000, en 2016, de acuerdo con The US Sun.

Por otro lado, Craft Buds, sitio dedicado al estudio y colección de monedas y billetes, indica que las monedas de un centavo hechas de acero en 1944 solo se acuñaron en Filadelfia, Denver y San Francisco. “Los registros dicen que Filadelfia acuñó alrededor de 30 de estas monedas, mientras que Denver produjo solo siete, pero las más raras son las monedas de un centavo de acero de San Francisco, ya que únicamente hay dos de estos”. Por lo tanto, encontrarlas sería una tarea titánica.

Los centavos con fecha de 1944 y fabricados en acero podrían alcanzar un valor muy elevado Heritage Auctions

Las revelaciones del tiktoker dejaron sorprendidos a sus seguidores, quienes expresaron su sorpresa sobre el descubrimiento. “El hecho de que la gente compre un centavo, una centésima de dólar, por 175 mil, es una locura”, escribió una persona; “Tengo un centavo acuñado en Denver del año 1946, ¿cuánto cuesta?”, escribió otra.

Estos hallazgos demuestran que, aunque un centavo puede parecer insignificante, tiene un valor considerable si se dan las circunstancias correctas. En este caso, la combinación de la fecha de acuñación, el material de la moneda y su estado de conservación son determinantes.

¿Cómo saber si una moneda de 1944 es real?

El centavo de acero de 1944 se conoce con varios nombres, dio a conocer el sitio de numismática, y ellos son: Steely, Lincoln Penny y Wheat Penny, por mencionar algunos. “Estos apodos se utilizan debido al material y la apariencia de las monedas”. Para protegerlos de la corrosión, se les puso una capa fina de zinc en la parte superior y tienen un diámetro de 19 milímetros.

Una de las maneras de comprobar si el centavo es real es probando con un trozo de imán: si la moneda se pega, se trata de una verdadera fabricada en acero real con propiedades magnéticas, lo que indica su autenticidad. También, debe estar marcada como 1944-D, 1944-S o solamente con el año, 1944.

