¿Cómo funciona el perdón para una visa de turista en Estados Unidos? Esta es una duda frecuente entre las personas que tuvieron algún motivo de inadmisibilidad y que, quizás, no lograron avanzar en el trámite del documento. Al respecto, un excónsul aseguró que no es algo que se pueda comprar y dio detalles sobre este recurso.

A través de la cuenta @aktivisa, Diego Alejandro Arias, que se identifica como excónsul y jefe de visas, suele compartir tips y consejos para quienes están medio de un trámite. En el caso de su video del perdón, se refirió a los permisos para turistas o visitantes. “Si usted cometió algo en el pasado y el cónsul aún piensa que usted no es una persona responsable, no está diciendo la verdad, no está tomando responsabilidad por sus acciones, el cónsul no tiene que recomendar el perdón”, sentenció en su clip.

Generalmente, la ley estadounidense exige que los solicitantes de visas sean entrevistados por un funcionario consular, quien después de revisar la información aprobará o rechazará la solicitud. No obstante, hay personas que ya tienen un historial de viajes marcado con alguna sanción.

Lo primero que Arias hizo fue advertir sobre la “compra” del perdón, dado que aunque esa es una duda frecuente y aunque ya se haya cumplido el castigo de cinco a diez años, esas no son razones suficientes para obtener la exención. “Solo porque usted es elegible para el perdón, no quiere decir que el cónsul se lo tiene que dar”, sostuvo.

Arias explicó que el proceso de perdón, conocido como waiver, se realiza luego de que la visa fue rechazada, o se impuso un castigo. “Si usted no califica para la visa, por razones migratorias, quiere decir que el cónsul no piensa que es un turista, piensa que usted se va a ir a Estados Unidos a vivir ilegalmente, el perdón no existe”. Aseguró que, por el contario, si el funcionario determina que no es un riesgo para la seguridad del país, la resolución podría ser otra.

Qué dice el gobierno de EE.UU. sobre el perdón para una visa

El DOS explica que la Ley de Inmigración y Nacionalidad contiene disposiciones que pueden permitir que un solicitante de visa, a quien se le negó una visa por una inelegibilidad, solicite una exención. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) es quien adjudica todas las exenciones que son discrecionales, lo que significa que no hay garantías de que se apruebe.

Por su parte, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), indica que si una persona fue calificada como inadmisible a Estados Unidos y “desea solicitar una visa de inmigrante, ajuste de estatus, ciertos estatus de no inmigrante, u otros beneficios de inmigración”, debe presentar el formulario I-601, Solicitud de Exención de Causal de Inadmisibilidad.

El Uscis es la agencia que emite la green card y otros documentos para migrantes, en Estados Unidos Captura de pantalla Google Maps

El Uscis también informa que las personas que hayan acumulado más de 180 días de presencia ilegal mientras están en EE.UU., deben obtener una exención de inadmisibilidad para detener la aplicación de los criterios de tiempo de presencia ilegal establecidos por la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Destaca que “usualmente, estos extranjeros no pueden solicitar una dispensa hasta después de que se hayan presentado a su entrevista de visa en el extranjero y el oficial consular del DOS haya determinado que son inadmisibles”.